Зуд та висипання. Лікар розповіла, чому на шкірі проявляється алергія на метали

Контактна алергія на метали - це хвороба шкіри, яка проявляється висипом при контакті з певним металевим виробом.

Як вона проявляється та розвивається, що з нею робити, - розповіла у Facebook лікар зі Львова Віра Павлова.

Як проявляється алергія

У гострому періоді, тобто спочатку алергія проявляється - почервонінням, набряком, пухирцями, може мокнути й свербіти.

Якщо процес хронічний та тривалий - додається лущення, тріщини, можливе потовщення шкіри в даній ділянці.

У людей можуть відбуватися зміни шкіри після носіння прикрас, годинника, ременів, користування телефоном, після медичних процедур - у стоматолога, ін'єкцій металевими голками тощо.

Причини алергії на метали

Люди хворіють на контактну алергію, коли їх шкіра контактує з металевими виробами. Металеві речі є у всіх сферах життя: ювелірні прикраси, зубні протези, фарби, цемент, кнопки, замки, застібки, цифрові прилади, посуд і т.д.

Найчастішим контактним алергеном у світі є нікель. Близько 10-20% населення планети страждає на нікелевий дерматит. Друге та третє місце посідають хром та кобальт. Але з кожним роком люди хворіють частіше.

Що таке алергія на метали (фото: Віра Павлова/Facebook)

Як розвивається ця алергія

Контактна алергія відноситься до IV уповільненого типу алергічних реакцій. Це означає, що для утворення висипу та змін шкіри потрібен певний проміжок часу - від кількох днів до кількох місяців або навіть років.

Тому люди помічають таку алергію не одразу. Час виникнення алергічної реакції залежить від площі, тривалості, частоти контакту, швидкості вивільнення іонів із металу. Піт людини сприяє вивільненню іонів металу з виробу та проникненню їх у шкіру.

Як визначити алергію?

Спочатку зверніться до лікаря-дерматолога. Він повинен вас оглянути та поставити запитання. Далі запропонує провести спеціальний тест-патч. Він існує у вигляді наклейки на шкіру спини, у якій нанесені різні алергени. Їх слід носити 2 дні. І лікар перевірятиме вашу шкіру чи вона не відреагувала на алергени тричі протягом тижня.