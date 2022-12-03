Лікар розповіла, чому генератор це "тихий вбивця"

Через регулярні відключення електроенергії та обстріли РФ України люди почали використовувати генератори. Водночас від неправильного використання генераторів почастішали отруєння чадним газом і навіть летальні випадки.

Чому ці пристрої за неправильного використання можуть стати "тихими вбивцями" розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць.

У чому небезпека роботи генераторів

Найбільша небезпека від роботи генераторів виникає через викид чадного газу та токсичних речовин.

Чадний газ або оксид вуглецю небезпечний для організму, тому що він не має запаху, кольору чи смаку.

У людини є червоні кров'яні тільця – еритроцити, їх функція – транспорт кисню завдяки пігменту гемоглобіну. Біда оксиду вуглецю полягає в тому, що він дуже споріднений із гемоглобіном. І коли він потрапляє в організм, то заміщає гемоглобін і утворює сполуку - карбоксигемоглобін.

Замість кисню переноситься оксид вуглецю і не відбувається адекватного газообміну та насичення киснем тканин, та відбувається отруєння організму.

Симптоми отруєння чадним газом

головний біль,

запаморочення,

слабкість,

почуття втоми,

запаморочення та сплутування свідомості.

Як уберегтися від отруєння чадним газом під час використання генераторів?

Купуйте лише сертифіковане обладнання;

генератори призначені для використання тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше шести метрів від вікон та дверей;

бажано мати детектор чадного газу;

також по можливості не використовуйте генератор більше трьох годин безперервно включеним, обов'язково після трьох годин відключайте його хоч на 30 хв;

придбайте вогнегасник і тримайте його у доступному місці;

обмежте доступ до генератора для дітей;

не заправляйте генератор у працюючому вигляді.

Лікар зазначила, що якщо ви запідозрили у себе отруєння чадним газом, обов'язково потрібно вийти на свіже повітря та викликати бригаду швидкої допомоги.