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Врач рассказала, почему генератор это "тихий убийца"

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Суббота 03 декабря 2022 11:01
Врач рассказала, почему генератор это "тихий убийца" Фото: Почему генератор - это опасно (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Из-за регулярных отключений электроэнергии и обстрелов РФ Украины люди начали использовать генераторы. Вместе с тем от неправильного использования генераторов участились отравление угарным газом и даже летальные случаи.

Почему эти устройства при неправильном использовании могут стать "тихими убийцами" рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

В чем опасность работы генераторов

Наибольшая опасность от работы генераторов возникает из-за выброса угарного газа и токсичных веществ.

Чадный газ или оксид углерода опасен для организма, потому что он не имеет запаха, цвета или вкуса.

В организме человека есть красные кровяные тельца – эритроциты, их функция – транспорт кислорода благодаря пигменту гемоглобина. Беда оксида углерода заключается в том, что он очень родственен с гемоглобином. И когда он попадает в организм то замещает гемоглобин и образует соединение - карбоксигемоглобин.

Вместо кислорода переносится оксид углерода и тем самым не происходит адекватного газообмена и насыщения кислородом тканей, происходит отравление организма.

Симптомы отравления чадным газом

  • головная боль,
  • головокружение,
  • слабость,
  • чувство усталости,
  • головокружение и спутывание сознания.

Как уберечься от отравления угарным газом при использовании генераторов?

  • Покупайте только сертифицированное оборудование;
  • генераторы предназначены для использования только на открытом воздухе, на расстоянии не менее шести метров от окон и дверей;
  • желательно иметь детектор угарного газа
  • также по возможности не используйте генератор более трех часов включенным непрерывно, обязательно после трех часов отключайте его хоть на 30 мин.
  • приобретите огнетушитель и держите его в доступном месте.
  • ограничьте доступ к генератору для детей
  • не заправляйте генератор в работающем виде.

Врач отметила, что, если вы заподозрили у себя отравление угарным газом, обязательно нужно выйти на свежий воздух и вызвать бригаду скорой помощи.

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