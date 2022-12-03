Врач рассказала, почему генератор это "тихий убийца"

Из-за регулярных отключений электроэнергии и обстрелов РФ Украины люди начали использовать генераторы. Вместе с тем от неправильного использования генераторов участились отравление угарным газом и даже летальные случаи.

Почему эти устройства при неправильном использовании могут стать "тихими убийцами" рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

В чем опасность работы генераторов

Наибольшая опасность от работы генераторов возникает из-за выброса угарного газа и токсичных веществ.

Чадный газ или оксид углерода опасен для организма, потому что он не имеет запаха, цвета или вкуса.

В организме человека есть красные кровяные тельца – эритроциты, их функция – транспорт кислорода благодаря пигменту гемоглобина. Беда оксида углерода заключается в том, что он очень родственен с гемоглобином. И когда он попадает в организм то замещает гемоглобин и образует соединение - карбоксигемоглобин.

Вместо кислорода переносится оксид углерода и тем самым не происходит адекватного газообмена и насыщения кислородом тканей, происходит отравление организма.

Симптомы отравления чадным газом

головная боль,

головокружение,

слабость,

чувство усталости,

головокружение и спутывание сознания.

Как уберечься от отравления угарным газом при использовании генераторов?

Покупайте только сертифицированное оборудование;

генераторы предназначены для использования только на открытом воздухе, на расстоянии не менее шести метров от окон и дверей;

желательно иметь детектор угарного газа

также по возможности не используйте генератор более трех часов включенным непрерывно, обязательно после трех часов отключайте его хоть на 30 мин.

приобретите огнетушитель и держите его в доступном месте.

ограничьте доступ к генератору для детей

не заправляйте генератор в работающем виде.

Врач отметила, что, если вы заподозрили у себя отравление угарным газом, обязательно нужно выйти на свежий воздух и вызвать бригаду скорой помощи.