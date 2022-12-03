Врач рассказала, почему генератор это "тихий убийца"
Из-за регулярных отключений электроэнергии и обстрелов РФ Украины люди начали использовать генераторы. Вместе с тем от неправильного использования генераторов участились отравление угарным газом и даже летальные случаи.
Почему эти устройства при неправильном использовании могут стать "тихими убийцами" рассказала врач из Львова Виктория Пьец.
В чем опасность работы генераторов
Наибольшая опасность от работы генераторов возникает из-за выброса угарного газа и токсичных веществ.
Чадный газ или оксид углерода опасен для организма, потому что он не имеет запаха, цвета или вкуса.
В организме человека есть красные кровяные тельца – эритроциты, их функция – транспорт кислорода благодаря пигменту гемоглобина. Беда оксида углерода заключается в том, что он очень родственен с гемоглобином. И когда он попадает в организм то замещает гемоглобин и образует соединение - карбоксигемоглобин.
Вместо кислорода переносится оксид углерода и тем самым не происходит адекватного газообмена и насыщения кислородом тканей, происходит отравление организма.
Симптомы отравления чадным газом
- головная боль,
- головокружение,
- слабость,
- чувство усталости,
- головокружение и спутывание сознания.
Как уберечься от отравления угарным газом при использовании генераторов?
- Покупайте только сертифицированное оборудование;
- генераторы предназначены для использования только на открытом воздухе, на расстоянии не менее шести метров от окон и дверей;
- желательно иметь детектор угарного газа
- также по возможности не используйте генератор более трех часов включенным непрерывно, обязательно после трех часов отключайте его хоть на 30 мин.
- приобретите огнетушитель и держите его в доступном месте.
- ограничьте доступ к генератору для детей
- не заправляйте генератор в работающем виде.
Врач отметила, что, если вы заподозрили у себя отравление угарным газом, обязательно нужно выйти на свежий воздух и вызвать бригаду скорой помощи.
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