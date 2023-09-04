Лікар розніс у пух і прах популярний в Україні препарат

Популярний серед українців препарат ношпа (дротаверин) - не має доведеної ефективності. Він застосовується тільки в пострадянських країнах, Індії, Китаї, іноді в Польщі.

Що відомо про ношу

Медик повідомив, що у світі ви не знайдете цю діючу речовину в жодному сучасному медичному протоколі. У США, Британії, Німеччині, Канаді та більшості західних країн такого препарату не існує.

Дротаверин не використовується там для лікування ниркової коліки, болю та спазмів у животі, головного болю або для лікування лихоманки.

У FDA він не зареєстрований, хоча купити дротаверин у США точно можна в інтернеті.

Не існує жодного серйозного РКД і метааналізу чи систематичного огляду підтвердив ефективність дротаверину при болю чи спазмах будь-де.



Дослідження дротаверину все ж таки проводили, в основному в Індії, Китаї та Росії. Якість цих досліджень коментувати складно.

"Щоб написати це повідомлення, я переглянув усі 197 наукових публікацій, досліджень та оглядів, де згадується дротаверин з 1963 по 2023 рік (це, до речі, просто мізерна кількість, як для періоду у 60 років)", - написав Щербина.

"В основному цей медикамент розглядався для лікування затяжних пологів і для прискорення нормальної родової діяльності. Але підтвердити його користь або безпеку під час пологів - теж не вдалося", - додав він.