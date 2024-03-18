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Лікар розказав, чим корисна черемша та кому її їсти категорично не можна

Фото: Лікар розказав про користь черемші (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На початку березня на прилавках українських ринків з'являються зелені пучки рослини під назвою черемша. Українці полюбляють робити з неї салати та інші страви.

Чим корисна ця зелень, кому її не можна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що за рослина черемша?

Наукова назва черемші - часник ведмежий, або ж цибуля ведмежа. Черемша споріднена з городніми часником та цибулею, звідси і її назва та смакові властивості.

Які вітаміни містяться у черемші?

  • вітамін С у великій кількості;
  • лізоцим - природній антибіотик;
  • ефірні олії.

Який позитивний вплив на організм може мати черемша?

  • черемша полегшить стан при застудних захворюваннях;
  • забезпечить жовчогінний ефект при проблемах з жовчним міхуром та печінкою;
  • стимулюватиме апетит;
  • сприятиме зниженню артеріального тиску.

Коли не варто споживати черемшу?

  • при загостренні гастриту чи коліту;
  • при частих нападах стенокардії;
  • якщо ви переживаєте з приводу запаху зі свого рота

Зверніть увагу, що дика черемша занесена до Червоної книги України як рідкісна рослина, тому краще її вирощувати на городі самотужки, а не збирати в лісі.

 

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