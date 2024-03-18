Лікар розказав, чим корисна черемша та кому її їсти категорично не можна

На початку березня на прилавках українських ринків з'являються зелені пучки рослини під назвою черемша. Українці полюбляють робити з неї салати та інші страви.
Чим корисна ця зелень, кому її не можна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Наукова назва черемші - часник ведмежий, або ж цибуля ведмежа. Черемша споріднена з городніми часником та цибулею, звідси і її назва та смакові властивості.
Який позитивний вплив на організм може мати черемша?
Зверніть увагу, що дика черемша занесена до Червоної книги України як рідкісна рослина, тому краще її вирощувати на городі самотужки, а не збирати в лісі.
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