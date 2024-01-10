Лікар пояснив, чому діти частіше хворіють, ніж дорослі

За словами фахівця, у дітей дозрівання імунної системи відбувається досить повільно.

"У дитини імунна система досягає рівня імунної системи дорослої людини у віці 10-12 років. До цього віку дитячий організм не здатен швидко синтезувати інтерферони, які є першою лінією захисту людини у разі вірусних інфекцій. У дорослої людини ця лінія захисту вмикається в перші два дні від інфікування вірусом, а в дітей цей процес може зміститися на 3-5-й день. Тобто вироблення інтерферону запізнюється, вірус в організмі встигає накопичуватися, і виникає вірусна інфекція", - пояснює Крамарьов.

Він додав, що, крім того, у дітей недостатнім є синтез імуноглобулінів, насамперед секреторних імуноглобулінів А, які також є першою лінією захисту від інфекцій.

"Важливим є й таке поняття, як бар’єрна функція слизових оболонок. Вона є в дихальних шляхах, у шлунково-кишковому тракті. Тобто сама слизова оболонка перешкоджає проникненню вірусів і бактерій. І ця бар’єрна функція у дітей не розвинена так, як у дорослих, тому віруси й бактерії легше проникають у клітини. Щоб реалізувалася їх патогенна дія, треба, аби вони прикріпилися до клітин слизових оболонок, а потім проникли всередину цих клітин. І тоді розвивається захворювання"

"Є й епідеміологічні причини захворюваності. У дитсадку чи школі неминучі тісні контакти з іншими дітьми й скупчення. У дорослих зазвичай немає таких скупчень, як у дитячих колективах. І внаслідок таких скупчень полегшується передача збудників респіраторних інфекцій", - підкреслив лікар.

"Фактично можна сказати, що протягом перших 10-12 років життя імунна система дітей вчиться реагувати на патогени, які можуть викликати захворювання. Вона тренується, набуває імунологічної пам’яті, тому діти хворіють частіше, ніж дорослі. Що старша дитина, то більше в її імунної системи "досвіду" в боротьбі з різними інфекційними патогенами.

Варто зауважити, що часті, рекурентні (тобто повторювані) респіраторні захворювання у дітей у більшості випадків є умовною нормою", - наголошує Сергій Крамарьов.