Лікар пояснила, чому насправді на губах утворюється "лихоманка"
Фото: Чому з'являється герпес на губах (freepik.com)
Дуже часто на губах утворюється герпес, або його ще називають "лихоманкою".
Лікар-педіатр із Харкова Дар'я Власенко в Instagram розповіла, чому на губах з'являється ця хвороба, і як їй запобігти.
Що провокує реактивацію вірусу та появу висипу?
- Втома та стрес
- Переохолодження, підвищення температури тіла чи застуда
- Знаходження на сонці
- Гормональні зміни
- Травма, наприклад у стоматолога.
Як полегшити собі життя?
- Ретельно мийте руки після того, як торкалися висипів
- Намочіть серветку або рушник прохолодною водою і прикладіть до висипки на 10-15 хвилин - це зменшить біль
- Уникайте кислої їжі, такої як цитрусові, овочі - це дратує місце висипання та посилює неприємні відчуття
- Для нанесення ліків на область висипів краще використовувати ватну паличку
- Якщо неприємні відчуття сильно виражені, ви можете використовувати місцеві гелі з анестетиками або прийняти знеболювальне всередину
- З метою запобігання поширенню вірусу не цілуйтеся, не ділитесь посудом та засобами особистої гігієни, бритвами, помадою або бальзамом для губ
- Для призначення протигерпетичних ліків усередину – обов'язково консультуйтеся з лікарем
- Якщо сонячне світло викликає у вас рецидиви, нанесіть крем для засмаги на те місце, де зазвичай з'являється герпес
- Не давайте губам пересихати, наносите бальзам для губ чи вазелін
- Лізин, шавлія, прополіс - належать до нетрадиційних методів лікування герпесу та доведеної ефективності не мають. Хоча, можливо, можуть прискорювати загоєння виразок
- Герпес зазвичай проходить без лікування у більшості пацієнтів.
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу , а також профілактику та захист від нього.
Додамо також, перед цим нутриціолог пояснила, що не можна їсти при герпесі , щоб не дати вірусу "розгулятися".