Лікар пояснила, чому насправді на губах утворюється "лихоманка"

Дуже часто на губах утворюється герпес, або його ще називають "лихоманкою".

Лікар-педіатр із Харкова Дар'я Власенко в Instagram розповіла, чому на губах з'являється ця хвороба, і як їй запобігти.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу , а також профілактику та захист від нього.

Додамо також, перед цим нутриціолог пояснила, що не можна їсти при герпесі , щоб не дати вірусу "розгулятися".