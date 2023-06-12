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Врач объяснила, почему на самом деле на губах образуется "лихорадка"

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 13:32
Врач объяснила, почему на самом деле на губах образуется "лихорадка" Фото: Почему появляется герпес на губах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто на губах образовывается герпес, или его еще называют "лихорадка".

Врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram рассказала, почему на губах появляется эта болезнь, и как ее предотвратить.

Что провоцирует реактивацию вируса и появление сыпи?

  • Усталость и стресс
  • Переохлаждение, повышение температуры тела или простуда
  • Нахождение на солнце
  • Гормональные изменения
  • Травма, например, у стоматолога.

Как облегчить себе жизнь?

  • Тщательно мойте руки после того, как касались высыпаний
  • Намочите салфетку или полотенце прохладной водой и приложите к сыпи на 10-15 минут - это уменьшит боль
  • Избегайте кислой пищи, такой как цитрусовые, овощи - это раздражает место высыпания и усиливает неприятные ощущения
  • Для нанесения лекарства на область сыпей лучше использовать ватную палочку
  • Если неприятные ощущения сильно выражены, вы можете использовать местные гели с анестетиками или принять обезболивающее внутрь
  • С целью предупреждения распространения вируса не целуйтесь, не делитесь посудой и средствами личной гигиены, бритвами, помадой или бальзамом для губ
  • Для назначения противогерпетического лекарства внутрь - обязательно консультируйтесь с врачом
  • Если солнечный свет вызывает у вас рецидивы, нанесите крем для загара на то место, где обычно появляется герпес
  • Не давайте губам пересыхать, наносите бальзам для губ или вазелин
  • Лизин, шалфей, прополис - относятся к нетрадиционным методам лечения герпеса и доказанной эффективности не имеют. Хотя, возможно, могут ускорять заживление язв
  • Герпес обычно проходит без лечения у большинства пациентов

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Добавим также, перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".

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