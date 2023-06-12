Врач объяснила, почему на самом деле на губах образуется "лихорадка"

Очень часто на губах образовывается герпес, или его еще называют "лихорадка".

Врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram рассказала, почему на губах появляется эта болезнь, и как ее предотвратить.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Добавим также, перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".