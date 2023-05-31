Лікар попередив про вірус-вбивцю, симптоми якого схожі на COVID та грип

Лікарі попереджають, що з'явився новий смертельний вірус, про який раніше нічого не чули. Він називається метапневмовірус (HMPV) та його дуже важко виявити відразу.

Що відомо про новий вірус

Медики відзначають, що він має ті ж симптоми, що і Covid та грип, викликаючи кашель, нежить чи закладеність носа.

Дослідження показали, що за останні чотири роки HMPV був також поширений, як респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) і грип серед пенсіонерів у лікарнях.

Вірус може викликати смертельну пневмонію, і стоїть другим у списку смертності серед дітей.

Доктор Джон Вільямс, педіатр з Університету Піттсбурга, штат Пенсільванія, висловив побоювання, що люди не знають про цей смертельний вірус.

"Це найважливіший вірус, про який ви ніколи не чули. Йдеться про захворювання дорослих та дітей, яке, швидше за все, покладе людей у лікарню та викличе тяжку хворобу. Люди похилого віку - у зоні великого ризику", - повідомив лікар.

Які симптоми вірусу

На жаль, більшість людей, які заразилися HMPV, про це не мають поняття, оскільки тестування за межами лікарень проводиться рідко.

Симптоми вірусу включають: нежить, біль у горлі, кашель та хрипи.

У більш важкій формі це може спричинити хрипи, утруднене дихання, осиплість голосу, кашель, пневмонію; а у дорослих також повідомлялося про загострення астми.

Зазначається, що більшість людей одужують упродовж семи-десяти днів. Однак у людей з ослабленою імунною системою, астмою або респіраторними захворюваннями можуть розвинутись серйозні захворювання, такі як бронхіт або пневмонія.