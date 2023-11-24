Лікар назвав симптоми COVID, які переважають саме зараз

Зараз у світі домінуючим штамом коронавірусу став - субваріант Омікрона - HV.1.

Що потрібно знати про вірус

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), ще один новий варіант, JN.1, нещодавно був виявлений у Великій Британії, США, Ісландії, Португалії та Іспанії.

Цей штам є "нащадком" варіанта Пірола і описується набагато стійкіший до імунітету, ніж його попередники.

За словами сімейного лікаря Роджера Хендерсона, найпоширеніші симптоми інфекції залишаються незмінними.

Медик рекомендує звертати увагу на лихоманку, біль у горлі та втому.

"Однак є й інші симптоми, які зазвичай спостерігаються у людей, які мають справу з Covid, вони можуть включати: біль у м'язах, задишку і навіть нудоту, блювання і діарею", - сказав він.

Крім того, лікар додав, що пацієнти також можуть відчувати закладеність носа та задишку, через що вони почуваються млявими та слабкими.

До речі, оскільки "нащадки" штаму Омікрон стали найбільш поширеним, типовими симптомами у людей з легким перебігом захворювання стали нежить, біль у горлі та кашель.

Основні симптоми коронавірусу включають