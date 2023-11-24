Врач назвал симптомы COVID, которые преобладают именно сейчас
Сейчас в мире самым доминирующим штаммом коронавируса стал - субвариант Омикрона - HV.1.
Какие основные симптомы нового варианта коронавируса, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.
Что нужно знать о вирусе
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), еще один новый вариант, JN.1, недавно был обнаружен в Великобритании, США, Исландии, Португалии и Испании.
Этот штамм является "потомком" варианта Пирола и описывается как гораздо более устойчивый к иммунитету, чем его предшественники.
По словам семейного врача Роджера Хендерсона, наиболее распространенные симптомы инфекции остаются прежними.
Медик рекомендует обращать внимание на лихорадку, боль в горле и усталость.
"Однако есть и другие симптомы, которые обычно наблюдаются у людей, имеющих дело с Covid, они могут включать в себя: болезненность мышц, одышку и даже тошноту, рвоту и диарею", - сказал он.
Кроме того, врач добавил, что пациенты также могут испытывать заложенность носа и одышку, из-за чего они чувствуют себя вялыми и слабыми.
Кстати, поскольку "потомки" штамма Омикрон стал наиболее распространенным, типичными симптомами у людей с легким течением заболевания стали насморк, боль в горле и кашель.
Основные симптомы коронавируса включают в себя
- насморк
- повышенная температура
- кашель
- головная боль
- усталость
- потеря обоняния или вкуса
- возможно раздражение глаз и сыпь
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