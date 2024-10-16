Лікар назвав симптом №1 нового штаму COVID

Новий штам коронавірусу XEC швидко шириться Європою і експерти прогнозують, що він буде домінуючим варіантом цієї зими.

Який головний симптом нового штаму COVID

Лікар з Британії Гелен Уолл розповіла, що будь-хто, хто захворів на цей варіант, повинен бути готовим почуватися "знищеним". Тобто першим симптомом є сильна втома.

"Ми цілком можемо побачити новий варіант Covid на практиці. На даний момент він, здається, трохи більше схожий на грип, ніж попередні варіанти COVID, з високою температурою, кашлем, ломотою в тілі та головними болями", - сказала лікарка.

"Раніше серед симптомів частіше за все були кашель та ознаки застуди, але зараз штам просто валить з ніг", - додала вона.

XEC є рекомбінантним варіантом, який виникає, коли два існуючих штами поєднуються; це може статися, якщо людина заражається обома штами одночасно.

XEC формується з КП.3.3 і КС. 1.1, генетично пов’язаний з омікрон - варіантом, який спочатку був помічений у Південній Африці в 2021 році, відомим своїм високим рівнем зараження та меншою тяжкістю порівняно з попередніми штамами SARS-CoV-2.

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