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Лікар назвав симптом №1 нового штаму COVID

Середа 16 жовтня 2024 15:03
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Лікар назвав симптом №1 нового штаму COVID Фото: Найголовніший симптом нового штаму COVID
Автор: Людмила Жукова

Новий штам коронавірусу XEC швидко шириться Європою і експерти прогнозують, що він буде домінуючим варіантом цієї зими.

Який найголовніший симптом інфекції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Manchester Evening News.

Який головний симптом нового штаму COVID

Лікар з Британії Гелен Уолл розповіла, що будь-хто, хто захворів на цей варіант, повинен бути готовим почуватися "знищеним". Тобто першим симптомом є сильна втома.

"Ми цілком можемо побачити новий варіант Covid на практиці. На даний момент він, здається, трохи більше схожий на грип, ніж попередні варіанти COVID, з високою температурою, кашлем, ломотою в тілі та головними болями", - сказала лікарка.

"Раніше серед симптомів частіше за все були кашель та ознаки застуди, але зараз штам просто валить з ніг", - додала вона.

XEC є рекомбінантним варіантом, який виникає, коли два існуючих штами поєднуються; це може статися, якщо людина заражається обома штами одночасно.

XEC формується з КП.3.3 і КС. 1.1, генетично пов’язаний з омікрон - варіантом, який спочатку був помічений у Південній Африці в 2021 році, відомим своїм високим рівнем зараження та меншою тяжкістю порівняно з попередніми штамами SARS-CoV-2.

Кому рекомендовано зробити щеплення

  • вагітним;
  • людям, старшим за 60 років;
  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;
  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові тощо).

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Раніше ми писали про новий штам коронавірусу більш заразний, ніж всі інші.

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