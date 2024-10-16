Врач назвал симптом №1 нового штамма COVID
Новый штамм коронавируса XEC быстро распространяется по Европе и эксперты прогнозируют, что он будет доминирующим вариантом этой зимы.
Каков самый главный симптом инфекции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Manchester Evening News.
Каков главный симптом нового штамма COVID
Врач из Британии Гелен Уолл рассказала, что любой, кто заболел этим вариантом, должен быть готов чувствовать себя "уничтоженным". То есть первым симптомом есть сильная усталость.
"Мы вполне можем увидеть новый вариант Covid на практике. На данный момент он, кажется, чуть больше похож на грипп, чем предыдущие варианты COVID, с высокой температурой, кашлем, ломотой в теле и головными болями", - сказала врач.
"Раньше среди симптомов чаще всего были кашель и признаки простуды, но сейчас штамм просто валит с ног", - добавила она.
XEC является рекомбинантным вариантом, возникающим, когда два существующих штамма сочетаются; это может произойти, если человек заражается обоими штаммами одновременно.
XEC формируется из КП.3.3 и КС. 1.1, генетически связанный с омикрон - вариантом, первоначально замеченным в Южной Африке в 2021 году, известным своим высоким уровнем заражения и меньшей тяжестью по сравнению с предыдущими штаммами SARS-CoV-2.
Кому рекомендовано сделать прививку
- беременным;
- людям старше 60 лет;
- взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
- взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной инфекции;
- представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и т.п.).
Читайте также 6 эффективных советов, чтобы не подцепить новый штамм COVID.
Раньше мы писали о новом штамме коронавируса более заразен, чем все остальные.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.