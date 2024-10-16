Врач назвал симптом №1 нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса XEC быстро распространяется по Европе и эксперты прогнозируют, что он будет доминирующим вариантом этой зимы.

Каков главный симптом нового штамма COVID

Врач из Британии Гелен Уолл рассказала, что любой, кто заболел этим вариантом, должен быть готов чувствовать себя "уничтоженным". То есть первым симптомом есть сильная усталость.

"Мы вполне можем увидеть новый вариант Covid на практике. На данный момент он, кажется, чуть больше похож на грипп, чем предыдущие варианты COVID, с высокой температурой, кашлем, ломотой в теле и головными болями", - сказала врач.

"Раньше среди симптомов чаще всего были кашель и признаки простуды, но сейчас штамм просто валит с ног", - добавила она.

XEC является рекомбинантным вариантом, возникающим, когда два существующих штамма сочетаются; это может произойти, если человек заражается обоими штаммами одновременно.

XEC формируется из КП.3.3 и КС. 1.1, генетически связанный с омикрон - вариантом, первоначально замеченным в Южной Африке в 2021 году, известным своим высоким уровнем заражения и меньшей тяжестью по сравнению с предыдущими штаммами SARS-CoV-2.

Кому рекомендовано сделать прививку