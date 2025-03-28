Лікар назвав популярний вид молока, який він закликає уникати: причина здивує

Чому варто уникати вівсяного молока

Останніми роками популярність вівсяного молока різко зросла, ставши альтернативою молочним продуктам для любителів кави.

Доктор Барретт закликав відмовитись пити вівсяне молоко, стверджуючи, що воно може підвищити рівень цукру в крові та містить нездорові добавки.

На відміну від звичайного молока, яке містить збалансований вміст білка, жиру та вуглеводів, вівсяне молоко переважно містить вуглеводи з мінімальною кількістю білка. Це означає, що вживання може спричинити значне підвищення рівня цукру в крові, потенційно навіть більше, ніж традиційні кавові вершки.

Хоча багато людей переходять на вівсяне молоко, вважаючи, що це краща альтернатива. Однак, вміст цукру в ньому може мати небажані наслідки для здоров’я.

Друга проблема, яку підкреслює Барретт, це наявність олії насіння, зокрема олії каноли, у багатьох брендах вівсяного молока. Деякі виробники додають олії для досягнення більш гладкої та насиченої текстури. Однак, ці олії можуть руйнувати здоров’я кишечника, тому їх слід уникати взагалі.

Для тих, хто шукає альтернативу звичайному молоку з меншою кількістю вуглеводів і без додавання олії, варто розглянути такі варіанти, як несолодке мигдальне або кокосове молоко.

Кому не можна пити вівсяне молоко

Вівсяне молоко може здаватися корисною альтернативою коров’ячому, але воно підходить не всім. Від цього напою варто відмовитися або обмежити його вживання таким категоріям людей:

люди з діабетом та інсулінорезистентністю - вівсяне молоко містить природні цукри, а магазинні варіанти часто мають додатковий підсолоджувач, що може різко підвищувати рівень глюкози в крові

ті, хто дотримується безглютенової дієти - не все вівсяне молоко є безглютеновим. Якщо овес забруднений глютеном під час виробництва, напій може спричинити проблеми у людей з целіакією або чутливістю до глютену

люди з проблемами травлення - вівсяне молоко містить бета-глюкани (розчинну клітковину), які можуть викликати здуття, газоутворення або дискомфорт у тих, хто має чутливий кишківник або синдром подразненого кишківника (СПК)

особи з алергією на овес - хоча це рідкісне явище, деякі люди можуть мати алергічну реакцію на білки, що містяться в вівсі

ті, хто прагне схуднути - вівсяне молоко містить більше вуглеводів, ніж інші рослинні аналоги (наприклад, мигдальне чи кокосове), тому його часте вживання може перешкоджати зниженню ваги

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