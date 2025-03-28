Лікар назвав популярний вид молока, який він закликає уникати: причина здивує

Вівсяне молоко вважається здоровою альтернативою звичайному. Однак, воно може мати неочікувані ризики для організму через високий вміст цукру та вплив на рівень глюкози в крові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського пластичного хірурга Доктора Барретта.
Останніми роками популярність вівсяного молока різко зросла, ставши альтернативою молочним продуктам для любителів кави.
Доктор Барретт закликав відмовитись пити вівсяне молоко, стверджуючи, що воно може підвищити рівень цукру в крові та містить нездорові добавки.
На відміну від звичайного молока, яке містить збалансований вміст білка, жиру та вуглеводів, вівсяне молоко переважно містить вуглеводи з мінімальною кількістю білка. Це означає, що вживання може спричинити значне підвищення рівня цукру в крові, потенційно навіть більше, ніж традиційні кавові вершки.
Хоча багато людей переходять на вівсяне молоко, вважаючи, що це краща альтернатива. Однак, вміст цукру в ньому може мати небажані наслідки для здоров’я.
Друга проблема, яку підкреслює Барретт, це наявність олії насіння, зокрема олії каноли, у багатьох брендах вівсяного молока. Деякі виробники додають олії для досягнення більш гладкої та насиченої текстури. Однак, ці олії можуть руйнувати здоров’я кишечника, тому їх слід уникати взагалі.
Для тих, хто шукає альтернативу звичайному молоку з меншою кількістю вуглеводів і без додавання олії, варто розглянути такі варіанти, як несолодке мигдальне або кокосове молоко.
Вівсяне молоко може здаватися корисною альтернативою коров’ячому, але воно підходить не всім. Від цього напою варто відмовитися або обмежити його вживання таким категоріям людей:
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