Лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними

Багато українців вважають, що ліки на травах є абсолютно безпечними та ефективними. Але це зовсім не так. Фітопрепарати не мають доведеної ефективності в медицині.
Про популярні фуфломіцини, яким довіряють українці, повідомив у Instagram лікар невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Справа в тому, що чомусь ліки на травах в українців вважаються безпечними та натуральними!
"Дивіться, якщо б ви назбирали самостійно трави в полі і заварили собі чай, то це було б натуральне, ефективність хто знає, але натурально точно! Але ті трави, які є в аптеці, вони також "заправлені" купою незрозумілих речовин, консервантів ы тому подібне! Ніхто точно не знає, яка там кількість трав, їх концентрація тощо і яка потрібна, щоб був якийсь ефект", - повідомив лікар.
Медик ще раз нагадав, що немає доказових досліджень, що фітопрепарати є ефективними для лікування тієї чи іншої недуги.
Наголошується, що ефективність фітопрепаратів на рівні плацебо 20%.
Наприклад, персен, гомеопатія та Транквілар (Алаптол, Мебікар) не призначаються при тривожних розладах.
"Вже неодноразово повторював, що при цих розладах має бути лікування доказовими препаратами (антидепресантами) та/або КПТ психотерапія. При тривожному розладі формується захисна поведінка, тобто ви полегшуєте собі стан фуфломіцинами, тобто ви думаєте, що вони вам допомагають, заспокоюєтеся, тимчасово стан покращується, але в перспективі лише все прогресує", - написав Скрипник.
Нагадаємо, що лікар назвав популярний препарат від серця, що взагалі не працює.
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