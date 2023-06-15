Лікар назвав найбільш небезпечні харчові добавки для людини: уважно перевіряйте склад продуктів!

Склад продуктів часто може мати багато незрозумілих для звичайного покупця літер і шифрувань. Особливо це стосується харчових добавок, які маркують буквою Е і набором цифр. А от що ховається за цим кодом - невідомо.

Сімейний лікар Володимир Голокоз розповів на своїй сторінці в Instagram , які харчові добавки в жодному разі не можна вживати.

Е952 - цикламат натрію

Його використовують у харчовій промисловості як підсолоджувач. Раніше добавку продавали у формі таблеток для хворих на діабет. Однак згодом дослідження показали, що в результаті розщеплення добавка стає токсичною.

Подальші дослідження на щурах, проведені 1969 року, показали, що цикламат сприяє розвитку раку сечового міхура.

Сьогодні цикламат найчастіше використовують для виготовлення діабетичних товарів. В Україні добавка є дозволеною.

Е222 - гідросульфат натрію

У харчовій промисловості добавку Е222 використовують як консервант, який може пригнічувати ріст мікроорганізмів. Тобто добавка може подовжувати термін зберігання продукту.

Однак при вживанні у великих концентраціях консервант Е222 викликає серйозні алергічні реакції, а також захворювання ШКТ.



Гідросульфіт натрію дозволений в Україні, хоча директивою Європейського союзу про небезпечні речовини його приписують до класу небезпечних хімічних речовин.

Е211 - бензоат натрію

Насамперед варто сказати, що ця добавка є таких ягодах і фруктах, як чорнослив, журавлина, кориця, гвоздика, яблука. У харчовій промисловості його використовують як консервант. Крім того, бензоат натрію здатний пригнічувати ріст пліснявого грибка.

При тривалому впливі бензолу на організм може розвиватись лейкемія та проблеми з нирками й печінкою. Найбільший недолік добавки в тому, що він майже не виводиться з організму.

Сьогодні бензоат використовують у багатьох країнах, в тому числі в Україні.

Е131 - синій патентований V

Вживання барвника Е131 може спричинити шлунково-кишкові розлади, алергічні реакції, гіперактивність, кропивʼянку, анафілаксію, напади астми.

У харчовій промисловості добавка Е131 широко не використовується, але її можна виявити у фарші, ковбасних та м'ясних виробах.

Барвник заборонено використовувати у США, Австралії та Норвегії. Проте в українській харчовій промисловості його можна використовувати як фіолетовий барвник Е131.

Харчові добавки можуть викликати отруєння, розвиток хвороб та алергічних реакцій (фото: Freepik)

Е110 - "захід сонця"

Барвник Е110 може призводити до алергічних реакцій, а також до нудоти, кропив'янки, закладеності носа, риніту, хромосомних пошкоджень. У дітей викликає гіперактивну поведінку та втрати концентрації уваги.

Добавка використовується для фарбування сирного соусу, рибної консерви, сухарів, морозива та мармеладу.

Е110 заборонена у Фінляндії, Норвегії, США та інших країнах. В Україні поки дозволена.

Е122 - азорубін, кармуазин

Застосовується для фарбування продуктів у червоні відтінки. Найчастіше добавку Е122 можна зустріти в джемах, сиропах, мармеладах, кондитерських виробах, напоях і соках червоного кольору.

У деяких країнах добавку Е122 відносять до групи канцерогенів - речовин, що підвищують ймовірність утворення ракових пухлин.

В Японії, Канаді, Норвегії, Австрії, Швеції та США азорубін заборонено використовувати. В Україні сьогодні вона дозволена.

Е124 - понсо 4R, пунсовий 4R

У США, Фінляндії, Норвегії та деяких інших країнах барвник Е124 включений до списку заборонених речовин, як канцероген, який може провокувати розвиток онкологічних захворювань.

Добавка Е124 застосовується при виготовленні рибо- та мʼясопродуктів, молочних десертів, тортів та сирних виробів.

Харчова добавка Е124 дозволена для застосування у харчовій промисловості в Україні.