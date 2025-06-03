Лікар назвав, кому варто відмовитися від газованої води негайно

Чим корисна і чим небезпечна газована вода?

Лікар Хуліо Масет зазначає, що газована вода, як і звичайна, однаково добре зволожує організм і не містить калорій. Ба більше, деякі дослідження показують, що вона може сприяти травленню та полегшувати відчуття важкості після їжі. Це робить її привабливим вибором для багатьох.

Однак, не все так однозначно. Доктор Масет та інші фахівці категорично не рекомендують газовану воду людям, які страждають на:

Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕРХ)

Газ у напої може посилити симптоми рефлюксу, викликаючи печію та дискомфорт.

Синдром подразненого кишківника (СПК)

Як зазначає гастроентеролог, газовані напої можуть викликати здуття живота та гази у людей із СПК, значно погіршуючи їхній стан.

Крім того, існують побоювання щодо впливу газованої води на зубну емаль. Деякі експерти застерігають, що кислотність газованої води може призвести до ерозії емалі. Хоча цей ефект значно менш виражений, ніж у солодких газованих напоїв, що містять цукор або штучні підсолоджувачі, ризик все ж існує.

Як саме вживати газовану воду

Фахівці радять вживати газовану воду помірно, бажано під час їжі. Вона не повинна повністю замінювати звичайну негазовану воду, яка залишається найкращим варіантом для щоденної гідратації організму.

Якщо ви страждаєте на СПК або ГЕРХ, або ж помічаєте дискомфорт після вживання газованої води, найкраще повністю відмовитися від неї. Важливо прислухатися до свого організму та обирати ті напої, які сприяють вашому добробуту, а не провокують проблеми.