Лікар назвав абсолютно неефективні засоби лікування ГРВІ

Що неефективно при лікуванні ГРВІ

Противірусні препарати не показані та не ефективні для лікування ГРВІ.

Антибіотики

Вони не відіграють жодної ролі в лікуванні застуди. Не змінюють перебіг застуди та не запобігають вторинним ускладненням, але можуть викликати значні побічні ефекти та сприяти підвищенню антимікробної стійкості бактерій. Застосування антибіотиків має бути для чітко діагностованих вторинних бактеріальних інфекцій, включаючи бактеріальну інфекцію вуха, синусит чи пневмонію.

Відхаркувальні засоби та муколітики

Провідні педіатричні організації не рекомендують застосування цих препаратів у дітей до 6 років. Оскільки ризик виникнення побічних реакцій перевищує можливий позитивний ефект.

Збільшення вироблення мокротиння веде до того, що дитині важко його відкашляти. У маленьких дітей слабкий кашлевий поштовх, оскільки для цього потрібні значні м'язові зусилля. Тому ми цим заходом не полегшуємо стан дитині, як хочемо, а навпаки.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати

Їх не рекомендовано для лікування застуди. У рандомізованих дослідженнях антигістамінні препарати не були ефективними для полегшення носових симптомів або кашлю у дітей із застудою, однак ці ліки можуть спричинити побічні ефекти.

Бронходилататори (беродуал, небутамол, вентолін)

Вони не ефективні при гострому кашлі у дітей без астми.

Вітамін С

Не рекомендовано використовувати вітамін С для лікування застуди у дітей.

У мета-аналізі рандомізованих досліджень 2013 року введення вітаміну С (≥200 мг/день), розпочате після появи симптомів, не зменшило тривалість або тяжкість застуди.

Цинк

Ефективність цинку у зменшенні тривалості або тяжкості симптомів застуди у дітей залишається неясною, а побічні ефекти є поширеними.

Ехінацея

Не рекомендовано не використовувати для лікування застуди у дітей. Рандомізоване дослідження за участю дітей (віком від 2 до 11 років) не виявило відмінностей у тривалості або тяжкості симптомів ГРВІ у дітей, які отримували ехінацею або плацебо.

Гомеопатія

Систематичний огляд не виявив доказів на підтримку гомеопатичних засобів для лікування ГРВІ.