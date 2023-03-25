Лікар назвала популярні продукти, які "вбивають" серця: відмовтесь від них

Здоров'я серця залежить від того, що людина їсть. Не обов'язково споживати щодня фастфуди чи жирні страви, аби нашкодити головному органу. Погіршити стан серця можуть і звичні продукти.

Про це повідомила кардіолог Любов Стецюк в Instagram .

Що може статись

Неправильне харчування - один з провідних факторів, який провокує ураження серцево-судинної системи, в основному у вигляді атеросклерозу.

Найбільш схильними вважаються люди після 40 років та з наявністю супутніх захворювань.

Які продукти шкодять серцю

До продуктів, які сприяють розвитку атеросклеротичних бляшок, лікар віднесла:

Червоне м‘ясо (свинина, телятина, баранина) - містить в собі багато шкідливих насичених жирів, тому вживати їх варто не частіше 3 разів на тиждень;

Маргарин - містить близько 90 грамів пальмових жирів, трансжири, що збільшують ризик виникнення онкозахворювань. При щоденному вживанні 50 грамів, ризик розвитку атеросклерозу збільшується у 12 разів;

Алкоголь - призводить до розладів органів травлення, збільшує інтоксикацію організму, пригнічує роботу печінки і нирок, підвищує ламкість судин;

Цукор - необхідно скоротити вживання до мінімуму і їсти в першій половині дня. Все для того, щоб отримані вуглеводи використовувались на енергетичні потреби організму, а не перетворювались в жирові відкладення. Допустима добова норма - 50-75 грам;

Ковбасні та копчені вироби - при промисловому перероблюванні більша частина корисних мікроелементів руйнується під механічним і температурним впливом;

Майонез - містить трансжири - модифіковані рослинні олії, яких немає в природі і тому людський організм просто не в змозі їх засвоювати і розщеплювати. В результаті вони накопичуються на стінках судин, в печінці та підшлунковій залозі.

Загалом обмеження кількості трансжирів є важливим кроком для зниження рівня холестерину в крові та ризику ішемічної хвороби серця.

Високий рівень холестерину може призвести до накопичення бляшок в артеріях, що підвищує ризик серцевого нападу та інсульту.