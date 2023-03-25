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Врач назвала популярные продукты, которые "убивают" сердца: откажитесь от них

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Суббота 25 марта 2023 13:11
Врач назвала популярные продукты, которые "убивают" сердца: откажитесь от них Какие продукты вредят здоровью (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровье сердца зависит от того, что человек ест. Не обязательно ежедневно употреблять фастфуды или жирные блюда, чтобы навредить головному органу. Ухудшить состояние сердца могут и привычные продукты.

Об этом сообщила кардиолог Любовь Стецюк в Instagram.

Что может произойти

Неправильное питание - один из ведущих факторов, провоцирующий поражение сердечно-сосудистой системы, в основном в виде атеросклероза.

Наиболее склонными считаются люди после 40 лет и с наличием сопутствующих заболеваний.

Какие продукты вредят сердцу

К продуктам, способствующим развитию атеросклеротических бляшек, врач отнесла:

  • Красное мясо (свинина, телятина, баранина) - содержит в себе много вредных насыщенных жиров, поэтому употреблять их следует не чаще 3 раз в неделю;
  • Маргарин - содержит около 90 граммов пальмовых жиров, трансжиры, увеличивающие риск возникновения онкозаболеваний. При ежедневном употреблении 50 граммов риск развития атеросклероза увеличивается в 12 раз;
  • Алкоголь - приводит к расстройствам органов пищеварения, увеличивает интоксикацию организма, угнетает работу печени и почек, повышает ломкость сосудов;
  • Сахар - необходимо сократить употребление до минимума и есть в первой половине дня. Все для того, чтобы полученные углеводы использовались на энергетические нужды организма, а не превращались в жировые отложения. Допустимая суточная норма - 50-75 грамм;
  • Колбасные и копченые изделия - при промышленной переработке большая часть полезных микроэлементов разрушается под механическим и температурным воздействием;
  • Майонез - содержит трансжиры - модифицированные растительные масла, которых нет в природе и поэтому человеческий организм просто не в состоянии их усваивать и расщеплять. В результате они скапливаются на стенках сосудов, в печени и поджелудочной железе.

В общем, ограничение количества трансжиров является важным шагом для снижения уровня холестерина в крови и риска ишемической болезни сердца.

Высокий уровень холестерина может привести к накоплению бляшек в артериях, что повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Раньше мы сообщали, как сохранить сердце здоровым и от каких вредных привычек отказаться.

Также мы называли полезный напиток, который может снизить риск болезней сердца.

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