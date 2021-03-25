"Лига смеха" попала в скандал: комики высмеяли побочные действия вакцины
На концерте "Лиги смеха" некоторые команды представили свои шутки, которые касались вакцинации в Украине. Юмористы высмеяли выдуманные побочные действия, и посмеялись над нарушениями локдауна в Буковеле.
Об этом сообщает 24tv.ua.
В одном из номеров говориться, якобы для эксперимента курицу вакцинировали от коронавируса, но она превратилась в совок. По сценарию юмористов, государство выделило 2 миллиона гривен на вакцинацию 40 миллионов человек. При этом врачи отказались это сделать, чтобы "не превратить Украину в совок".
Наставник одной из команды известный предприниматель Гарик Корогодский сравнил вакцину с наркотиками. Его персонаж уже трижды укололся и теперь продает препарат по граммам.
"Лига смеха" попала в скандал после того, как высмеяла вакцинацию
Также на шоу была представлена миниатюра о Тине Кароль, которая вколола вакцину и сильно постарела. Комики еще пошутили, что у пациента после прививки нос увеличился на 10 сантиметров, а у другого мужчины пропала речь.
"Лига смеха" попала в скандал после того, как высмеяла вакцинацию
Кроме того, комики вспомнили и про Буковель.
"Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус - и куражимся", - сравнили ситуацию юмористы.
Напомним, в Бельгии ученые выявили новый штамм коронавируса. Врачи рассказали, что он ведет себя не так, как предыдущие, и в данное время пока еще не до конца изучен.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого из списков ожидания будут вакцинировать от COVID-19 первыми.