ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый штамм коронавируса обнаружен в Бельгии: чем он опасен

Новина українською → Среда 24 марта 2021 09:03
Новый штамм коронавируса обнаружен в Бельгии: чем он опасен В Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Бельгии ученые выявили новый штамм коронавируса. Он ведет себя не так, как предыдущие, но пока еще не до конца изучен.

Как сообщает издание Le Figaro, новый штамм обнаружен в городе Льеж.

На долю нового штамма приходится 4% из всех инфицированных коронавирусом в Бельгии. Ученые обеспокоены его беспрецедентной мутацией.

"Это намного меньше, чем у британского мутанта (от 70% до 75% случаев), и если он заинтриговал ученых, которые готовятся опубликовать свое открытие, то беспрецедентным образом мутации", - сообщается в издании.

В чем особенности штамма из Бельгии

Руководитель лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льеже утверждает, что новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Ученые сейчас не знают, будет ли новый штамм заразнее, например, британского. Интересно, что новый штамм обнаружен у пациентов, которые лечатся амбулаторно, а не в отделениях интенсивной терапии.

Также ученые пока не знают, действуют ли на "новичка" вакцины от COVID-19.

На данный момент штамм B 1.214 не классифицируется как "проблемная разновидность", в отличие от его южноафриканского, британского и бразильского.

Его обнаружили в январе в Бельгии, но ученые не исключают, что он мог прибыть из Африки к югу от Сахары с прилетевшими оттуда пассажирами.

Как мы писали ранее, в даркнете продают поддельные паспорта вакцинации и COVID-вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Коронавирус
LITE
В Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз"
В Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз"