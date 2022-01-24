Лидия Таран раскрыла имя дизайнера своих невероятных костюмов: она создает образы Мей Маск и княгине Монако

Мама телеведущей Лидии Таран рассказала, как относится к эфирным образам своей дочери. А сама ведущая ТСН рассказала, кто создает ее неповторимые образы.

Как создают образ популярных телеведущих на "1+1" и кто из дизайнеров над ним работает - читайте ниже.

По словам телезвезды Лидии Таран, над ее образами работает управление стиля группы "1+1". Они для этой работы привлекают лучших украинских дизайнеров и мастеров.

"Важно, чтобы образ ведущей красиво смотрелся в кадре и не отвлекал зрителей от новостей. Работа над нарядами включает: утверждение эскиза, поиск тканей, 3-5 примерок и пошив. Это труд десятка специалистов", - поделились специалисты.

На "1+1" контролирует эти процессы руководитель управления стиля группы Ольга Слонь.

В последнее время Лидия Таран появляется в кадре ТСН в одежде от украинского бренда Valery Kovalska.

Яркие костюмы, нежно-голубое ассиметричное платье с плиссе, розовая блуза с длинными шлейфами-завязками – работы этого дизайнера.

Лидия Таран в эфире

Наряды от дизайнера Валерии Ковальской представлены почти во всем мире: Северной Америке, Европе и Азии!

Ее одежду выбирает писательница, мама Илона Маска Мэй Маск. Княгиня Монако Шарлен вышла на прогулку в макси-юбке с ярким принтом Валерии.

Дженнифер Лопес спела в платье бренда на премии American Music Awards. Певица Pink и рэп-исполнительница Cardi B выступали на вечернем шоу Jimmy Kimmel в асимметричных костюмах от Валерии. А на премию Grammy певица Бейонсе выбрала для своей дочери Блю Айви белый наряд с плиссированным жакетом.

Валерия Ковальская создает образы для многих звезд

Одежда, которую создает дизайнер, наполнена смыслом, историей и социальной миссией. Одна из главных идей в сочетании мира будущего, к которому мы направляемся, и миру прошлого, по которому ностальгируем. Фирменный архитектурный крой, сложные вышивки, особые детали, отказ от кожаных материалов — особенность одежды от Valery Kovalska.

"Я придерживаюсь правила — делать максимально качественный продукт. Наша цель состоит в том, чтобы отбросить все рамки и ограничения", — делилась в своих интервью дизайнер Валерия Ковальская.

Мама Лидии Таран — Мария Гавриловна говорит, что ей очень нравятся эфирные образы дочери:

Лидия Таран с мамой

"Лида – смелый экспериментатор. Это её стиль и характер. Ей очень подходят наряды, которые подбирают стилисты.

Эфирной одеждой Лидочки интересуются и мои подружки. Самая большая фанатка — моя бывшая вожатая Валентина Сергеевна, которой 80 лет. Она звонит по телефону, и мы говорим про образы Лиды в эфире", - отметила Мария Гавриловна.