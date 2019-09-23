Лидер Ляписа попал в неприятную ситуацию в Черкассах: фанаты сорвали концерт

Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкого", а ныне лидер группы "Ляпис-98" попал в жуткий конфуз на концерте в Черкассах. Зрители не узнали известного музыканта и выгнали его со сцены. Об этом рассказал менеджер певца, пишет "Корреспондент".

Сергей Михалок (фото: facebook.com/pg/lyapis98)

Украинская публика на концерте в Черкассах не узнала лидера культовой группы, когда он вышел на сцену. Они посчитали, что Сергей Михалок слишком молодо выглядит и потребовали вернуть им деньги. Также они остановили выступление музыканта и вызвали на место происшествия полицию.

Продюсер группы "Ляпис-98" Антон Азизбекян сообщил, что это уже не первый такой случай и команда уже была готова к тому, что публика не узнает артиста. Ранее подобные инциденты случились и в других украинских городах – в Ужгороде и Луцке, а также в США – в Чикаго.

Как отреагировала на такой вызов Национальная полиция города Черкасс – не сообщается.

Сергей Михалок (фото: facebook.com/pg/lyapis98)

Однако продюсер группы утверждает, что этот "молодой пацан", как назвала Сергея Михалка публика, и есть настоящий лидер группы. На ближайшие время у коллектива – большой тур по Украине, а после этого – возвращение в родную Беларусь.

Сергей Михалок – известный музыкант, поэт и автор песен, лидер группы Brutto и "Ляпис-98", основатель панк-группы "Ляпис Трубецкого", которая после 15 лет успешного существования распалась в 2014 году. В январе 2019 году Сергею Михалку исполнилось 47 лет. Последние годы он проживает в Киеве, женат на актрисе Светлане Зеленковской. В феврале 2019 года у пары родился второй сын.