UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер гурту "ТНМК" зізнався, чи готовий завести дітей з Навроцькою

Олег Михайлюта та Ольга Навроцька (фото:instagram.com/navrolya_)
Автор: Катерина Зелінська

Відомий виконавець, лідер гурту "ТНМК", Олег Михайлюта, розповів про подробиці стосунків зі своєю коханою Олею Навроцькою і поділився, чому в пари досі немає дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтервʼю музиканта Славі Дьоміну.

У відео Олег зазначає, що за роки їхніх відносин у пари були періоди, коли вони розходилися і жили окремо. Попри це, зараз в їхніх стосунках все чудово. 

Раніше Михайлюта зізнавався, що він хотів би ще дітей. Разом з Ольгою вони намагалися завести їх, проте в пари не вийшло через проблеми зі здоровʼям. Сьогодні ж співак каже, що казати про це було "не по-джентельменськи".

Олег не дотримується своєї тодішньої поведінки і йому не подобається те, що в минулому він зачепив цю тему. 

Олег Михайлюта та Оля Навроцька (фото:instagram.com/fahot)

Фагот відповідає, що вони з обраницею не думали про усиновлення дитини. Музикант жартома додає, що йому є про кого піклуватися, називаючи Ольгу "великою дитиною". 

"Я зараз не готовий. Ну, тому що в мене є діти. Ні, в нас прекрасні стосунки, просто Оля сама по собі, мені здається, підсвідомо, вона прекрасна велика і дуже талановита дитина", - пояснює Михайлюта.

Що відомо про стосунки Олега та Ольги

Пара познайомилась на дні народженні Маші Єфросиніної. Нині вони разом вже понад 12 років. Не зважаючи на це, Олег і Оля не поспішають узаконити свої стосунки. 

Відомо що у Фагота є дитина від першого шлюбу, хлопчик Микита. Навроцька, своєю чергою, 10 років була одружена із комерційним директором українських радіостанцій Андрієм Навроцьким.

Цікаво, що раніше Ольга зазначала, що вона childfree і не збирається заводити дітей. 

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуШоу-бізнес