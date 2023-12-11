Лідер думок чи посіпака Кремля? Хто такий Ліра Гонсало, через якого Маск "наїхав" на Зеленського

Нещодавно Ілон Маск звернувся особисто до Володимира Зеленського та Джо Байдена через затриманого в Україні проросійського блогера під псевдонімом Coach Red Pill.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Ілона Маска у соцмережі Х (Twitter), YouTube-канал Coach Red Pill, Главком, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про блогера на ім'я Ліра Гонсало, його затримання, скандал у мережі та позицію СБУ.

Хто такий Ліра Гонсало

Гонсало Анхель Кінтіліо Ліра Лопес - американський та чилійський відеоблогер, письменник і режисер. Відомий також як Coach Red Pill.

Дитинство він провів у долині Сан-Фернандо у Каліфорнії. Середню освіту здобув у Коледжі святого Георга у столиці Чилі Сантьяго-де-Чілі.

В 1991 році вступив до приватного Дартмутського коледжу у США, який закінчив з відзнакою у 1995 році, здобувши ступінь бакалавра історії та філософії.

З 1997 року Ліра почав випускати романи (англійською та іспанською мовами). Переїхавши в 1998 році до Нью-Йорка написав сценарій і сам поставив короткометражну комедію So Kinky.

Пізніше брав участь у розробці відеоігор і почав публікувати у своєму блозі економічні аналізи.

З 2017 року публікував відео під псевдонімом Coach Red Pill.

У них він, серед іншого, висловлювався в антифеміністському та женоненависницькому ключі, публікував дезінформацію про пандемію COVID-19, у політиці підтримував ультраправі ідеї, антикомунізм та диктатуру Аугусто Піночета.

Ліра Гонсало під псевдонімом Coach Red Pill (скріншот: youtube.com/Coach Red Pill)

Діяльність в Україні

На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Гонсало перебував у Києві (до того впродовж кількох років мешкав у Харкові). Він позиціонував себе, як "незалежний і неупереджений оглядач того, що відбувається навколо".

Водночас він заперечував трагедію в Бучі та називав її "великою аферою". Напад РФ на нашу державу він називав "одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії".

Наголошував, що російські війська не завдають шкоди цивільним особам, публікував теорії змови про розробку Україною біологічної зброї та розповідав, буцімто президент Володимир Зеленський вживає наркотики.

5 травня 2023 року був затриманий Службою безпеки України в Харкові за звинуваченням у "виправданні російської агресії". Перебуває під вартою.

Блогер має подвійне громадянство (скріншот: youtube.com/Coach Red Pill)

З чого почався скандал у мережі

9 грудня американський пропагандист "руского міра" та просувач різноманітних теорій змов Такер Карлсон опублікував у соціальній мережі Х (відомій раніше як Twitter) допис із 19-хвилинним відео.

У ньому він звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у "незаконному" затриманні та "катуванні" американця Ліри Гонсало.

За словами скандального телеведучого, блогера нібито затримали через "критику" президента України.

Допис пропагандиста (скріншот: twitter.com)

Реакція Маска

10 грудня американський підприємець, мільярдер і власник компанії SpaceX та соцмережі Х Ілон Маск залишив під дописом коментар, в якому підтримав позицію Карлсона.

Він не забув також нагадати, що США допомагають Україні у боротьбі з агресором.

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"Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема", - наголосив бізнесмен.

Крім того, він звернувся особисто до Зеленського.

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"Президенте Зеленський. Просвітіть, будь ласка, людей Америки з цього приводу", - написав мільярдер.

Дещо згодом він звернувся також і до президента США Джо Байдена.

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"Який статус цього американського журналіста, Джо Байден?" - йдеться в його дописі.

Пізніше власник соцмережі знову акцентував увагу підписників на цій темі.

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"В Україні американського ютубера ув'язнили на п'ять років і нібито катували за відео. Це не нормально", - наголосив він.

Що кажуть в СБУ

Про викриття й затримання блогера із подвійним громадянством - Чилі та США - СБУ повідомила у травні 2023 року.

Згідно з даними українських спецслужб, він систематично виправдовував російську агресію в Україні, заперечував воєнні злочини РФ, поширював проросійські тези у соціальних мережах і стверджував, нібито ЗСУ обстрілюють свою ж територію і в Україні панує неонацистський режим.

Така діяльність є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ діє в межах законодавства (ілюстративне фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Виходячи з цього, того ж місяця суд обрав блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Пізніше за нього було внесено заставу і фігуранта справи відпустили під домашній арешт.

У СБУ розповіли також, що в липні блогер порушив закон і зробив спробу втекти від правосуддя - на власному мотоциклі намагався виїхати за кордон через пункт пропуску України з Угорщиною.

На кордоні його не пропустили, а пізніше - за рішенням суду - затримали на Закарпатті та примусово доставили у Харків.

Нині цей блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі.

В СБУ вточнили, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено, а розгляд справи у суді призначено на 12 і 21 грудня.

Насамкінець у прес-службі СБУ підкреслили, що всі дії українських правоохоронців відбувалися та відбуваються виключно в межах чинного законодавства.