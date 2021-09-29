"Лично видела, как бросали живых младенцев": СБУ открыла архив с воспоминаниями о Бабьем Яре

В Службе безопасности Украины к годовщине ужасной трагедии, которая произошла в Бабьем Яру 80 лет назад, показали архивные документы с воспоминаниями очевидцев. Именно в сентябре 1941-го начались массовые расстрелы, а уже через несколько недель замучены были десятки тысяч невинных детей, мужчин, женщин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В Службе безопасности опубликовали воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой. Женщина тогда жила неподалеку от Бабьего Яра и собственными глазами видела ужас, который одни люди делали с другими людьми.

"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как в овраг сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстреляные или раненые, но и живы дети", - рассказывала Надежда.

Женщина говорит, что верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей уже после того, как его закопали.

Фото из архивных документов (СБУ)

Надежда рассказывает, что расстрелы евреев продолжались еще несколько дней.

"Много людей, предчувствуя свою гибель, теряли сознание, рвали на себе одежду и волосы, падали к ногам немецких солдат, но в ответ получали от них удары палками", - добавила очевидица.

Архив СБУ открыл для общества эти и другие воспоминания в сборнике "Бабий Яр. Воспоминания очевидцев". Другие воспоминания очевидцев можно также посмотреть по ссылке.