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"Лично видела, как бросали живых младенцев": СБУ открыла архив с воспоминаниями о Бабьем Яре

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Среда 29 сентября 2021 14:00
"Лично видела, как бросали живых младенцев": СБУ открыла архив с воспоминаниями о Бабьем Яре Коллаж РБК-Украина: СБУ открыла архив с воспоминаниями о Бабьем Яре
Автор: Светлана Мащенко

В Службе безопасности Украины к годовщине ужасной трагедии, которая произошла в Бабьем Яру 80 лет назад, показали архивные документы с воспоминаниями очевидцев. Именно в сентябре 1941-го начались массовые расстрелы, а уже через несколько недель замучены были десятки тысяч невинных детей, мужчин, женщин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В Службе безопасности опубликовали воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой. Женщина тогда жила неподалеку от Бабьего Яра и собственными глазами видела ужас, который одни люди делали с другими людьми.

"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как в овраг сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстреляные или раненые, но и живы дети", - рассказывала Надежда.

Женщина говорит, что верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей уже после того, как его закопали.

&quot;Лично видела, как бросали живых младенцев&quot;: СБУ открыла архив с воспоминаниями о Бабьем Яре

Фото из архивных документов (СБУ)

Надежда рассказывает, что расстрелы евреев продолжались еще несколько дней.

"Много людей, предчувствуя свою гибель, теряли сознание, рвали на себе одежду и волосы, падали к ногам немецких солдат, но в ответ получали от них удары палками", - добавила очевидица.

Архив СБУ открыл для общества эти и другие воспоминания в сборнике "Бабий Яр. Воспоминания очевидцев". Другие воспоминания очевидцев можно также посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что Украину на годовщину трагедии в Бабьем Яру посетят президенты трех стран.

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Бабий Яр
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