"Особисто бачила, як кидали живих немовлят": СБУ відкрила архів зі спогадами про Бабин Яр

В Службі безпеки України до річниці жахливої трагедії, яка сталася в Бабиному Яру 80 років тому, показали архівні документи зі спогадами очевидців. Саме у вересні 1941-го почалися масові розстріли, а вже за кілька тижнів закатовано було десятки тисяч невинних дітей, чоловіків, жінок.

В Службі безпеки опублікували спогади киянки Надії Горбачової. Жінка тоді мешкала неподалік Бабиного Яру і на власні очі бачила жахіття, яке одні люди робили з іншими людьми.

"Ми бачили, як в 15 метрах від Бабиного Яру німці примушували роздягатися привезених євреїв і наказували їм бігти. Їх розстрілювали з автоматів та кулеметів. Я особисто бачила, як до яру скидали немовлят. В яру були не лише розстріляні чи поранені, але і живі діти", - розповідала Надія.

Жінка каже, що верхній шар ґрунту ворушився від рухів ще живих людей вже після того, як його закопали.

Фото з архівних документів (СБУ)

Надія розповідає, що розстріли євреїв продовжувалися ще декілька днів.

"Багато людей, передчуваючи свою загибель, втрачали свідомість, рвали на собі одяг і волосся, падали до ніг німецьких солдатів, але у відповідь отримували від них удари палками", - додала очевидиця.

Архів СБУ відкрив для суспільства ці та інші спогади у збірці "Бабин Яр. Спогади очевидців". Інші спогади очевидців можна також переглянути за посиланням.