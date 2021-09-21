Украину на годовщину трагедии в Бабьем Яру посетят президенты трех стран

В октябре на годовщину трагедии в Бабьем Яру в Украину приедут президенты трех стран. В частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля - Ицхак Герцог, Албании - Илир Мета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"6 октября в Бабьем Яру к 80-ой годовщине трагедии состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что будет открыт мемориальный объект "Хрустальная стена плача", а с 27 сентября по 7 октября пройдет ряд других мероприятий: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы.

Отметим, под трагедией в Бабьем Яру понимают массовые расстрелы во время немецкой оккупации Киева в ходе Второй мировой войны. По разным подсчетам, только евреев было расстреляно здесь около 150 000.