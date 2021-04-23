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Лезут, как тараканы: в Украину не пустили известного блогера из "Дома-2"

Новина українською → Одесская область, Пятница 23 апреля 2021 12:27
Лезут, как тараканы: в Украину не пустили известного блогера из "Дома-2" Фото: Участника "Дом-2" Сергея Пинзаря не пустили в Украину (instagram.com/pinzar_sergei)
Автор: Светлана Мащенко

Участник скандально известного реалити "Дом-2" Сергей Пинзарь был "завернут" на границе Украины. Звезда прибыл в Черноморский порт теплоходом из Турции, где его и поймали одесские пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Россиянин прибыл в порт вечером, 22 апреля после отдыха в Турции.

"Мужчина оказался известным российским блогером, который принимал участие в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2", - говорится в сообщении.

Во время беседы он подтвердил факт, что был на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году. Туда он попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

Теперь въезд на территорию Украины ему запрещен на три года. Ему предъявили нарушения согласно ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Лезут, как тараканы: в Украину не пустили известного блогера из &quot;Дома-2&quot;

Фото: Участника "Дом-2" не пустили в Украину (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Лізуть, лізуть лаптєногі, як таргани до Святої української землі. Сидіть у себе за парєбріком", - возмущаются пользователи сети.

И хотя в МВД имя звезды не называют, удалось выяснить, что именно Сергей Пинзарь участвовал в обеих шоу. Он является также довольно известным Instagram-блогером с более 750 тысячами подписчиков.

С его страницы понятно, что он действительно отдыхал в Турции с семьей, а в отснятых сториз он появился в той же одежде и кепке, что и на фото в момент задержания.

Лезут, как тараканы: в Украину не пустили известного блогера из &quot;Дома-2&quot;Лезут, как тараканы: в Украину не пустили известного блогера из &quot;Дома-2&quot;

Скрин: Сергея Пинзаря не пустили в Украину (instagram.com/pinzar_sergei)

Ранее мы писали, что Глюкозе запретили въезд в Украину после фото с погибшей кумой Ани Лорак.

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