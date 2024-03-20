"Лежала в лікарні 7 місяців". Батько Кузьми Скрябіна вперше розказав про смерть дружини
Мама загиблого лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Ольга, яка пішла у засвіти у вересні минулого року, перед смертю тяжко хворіла.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ефір "Сніданок з 1+1" пише, що батько Кузьми Скрябіна розповів про смерть дружини.
Чому померла мама Скрябіна
Батько Скрябіна - Віктор Кузьменко - живе нині один, адже у вересні 2023 року чоловік став удівцем. Мама покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років.
Вперше після втрати батько Кузьми наважився на відверту розмову з журналістами й розповів про хворобу покійної дружини.
Він визнав, що жінку "здолала важка хвороба".
Сім'я Кузьменків (скріншот: youtube.com/@snidanok)
"Вона лежала в лікарні у Львові впродовж 7 місяців. У неї був інсульт", - пригадав чоловік.
Він додав, що згодом лікарі натякнули, що вони "безсильні й нічого не можуть зробити".
"Потім вона ще три тижні була дома і стався другий інсульт. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало", - підсумував Кузьменко.
Чим займається тато Кузьми
Ще до смерті Ольги подружжя Кузьменків мало майстерню, в якій створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.
Віктор зізнався, що зараз продовжує цю справу.
Керамічний дзвіночок (скріншот: youtube.com/@snidanok)
Як Скрябін написав пісню "Мама"
За словами батька співака, Кузьма показав трек "Мама", коли той вже був готовий. Музикант написав його в дорозі, допоки їхав до батьківської хати.
"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось, якось, його занесло старою дорогою у ліс", - розповів Віктор.
Він уточнив, що тоді була вже ніч, неподалік стояли лісовози, а ще була пожежа - горів торф й було димно.
"Він (Кузьма Скрябін, - Ред.) сказав: "Я так злякався, що я можу мами не побачити". І от у нього впродовж того якогось короткого часу той текст визрів", - підсумував батько артиста.
Нагадаємо, дещо раніше донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі.
Читайте також про 10 причин подивитися новий фільм "Я, Побєда і Берлін".