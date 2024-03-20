"Лежала в больнице 7 месяцев". Отец Кузьмы Скрябина впервые рассказал о смерти жены
Мама погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Ольга, ушедшая в засветы в сентябре прошлого года, перед смертью тяжело болела.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир "Сніданок з 1+1" пишет, что отец Кузьмы Скрябина рассказал о смерти жены.
Почему умерла мама Скрябина
Отец Скрябина - Виктор Кузьменко - живет сейчас один, ведь в сентябре 2023 года мужчина стал вдовцом. Мама покойного музыканта ушла из жизни в возрасте 76 лет.
Впервые после потери отец Кузьмы отважился на откровенный разговор с журналистами и рассказал о болезни покойной жены.
Он признал, что женщину "одолела тяжелая болезнь".
Семья Кузьменко (скриншот: youtube.com/@snidanok)
"Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. У нее был инсульт", - припомнил мужчина.
Он добавил, что впоследствии врачи намекнули, что они "бессильны и ничего не могут поделать".
"Потом она еще три недели была дома и произошел второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало", - подытожил Кузьменко.
Чем занимается папа Кузьмы
Еще до смерти Ольги у супругов Кузьменко была мастерская, в которой создавали декоративных ангелов и колокольчики из керамики.
Виктор признался, что сейчас продолжает это дело.
Керамический колокольчик (скриншот: youtube.com/@snidanok)
Как Скрябин написал песню "Мама"
По словам отца певца, Кузьма показал трек "Мама", когда тот уже был готов. Музыкант написал его в пути, пока ехал в родительский дом.
"Он ехал тогда из Ивано-Франковска и всегда выбирал такие дороги, которые позволяли ему быстрее добраться домой. И вот, однажды, его занесло по старой дороге в лес", - рассказал Виктор.
Он уточнил, что тогда уже была ночь, неподалеку стояли лесовозы, а еще был пожар - горел торф и было дымно.
"Он (Кузьма Скрябин, - Ред.) сказал: "Я так испугался, что я могу мамы не увидеть". И вот у него в течение того какого-то короткого времени тот текст созрел", - подытожил отец артиста.
Напомним, несколько ранее дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки.
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