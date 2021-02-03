Лез целоваться с языком, хлопал по попе: всплыли детали домогательств военного комиссара в Чернигове

В Чернигове разгорелся скандал в ВСУ из-за домогательств (коллаж РБК-Украина)

В Чернигове вспыхнул скандал из-за обвинений в домогательствах со стороны военного комиссара, полковника Александра Криворучко. На неподобающее поведение офицера и приставания жаловалась подполковник Ольга Деркач. Сейчас по факту инцидента полиция начала расследование, а самого Криворучко уволили из рядов военных.

43-летняя Ольга Деркач рассказала, что она и ее коллеги уже не первый год потерпали от домогательств военного комиссара. Об этом пишет портал Чернигова.

Ольга попала в ряды армии сразу после школы, сама родом из Глевахи Киевской области. В 1995-м, когда ей было 17 лет поступила в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, закончила его в 2000 году. С 2009 года начала работать в Черниговском областном военкомате. Имеет 25 лет выслуги, участница боевых действий (находилась 8 месяцев в зоне АТО). У Ольги в подчинении значится 9 подчиненных - 1 военный и 8 гражданских, она воспитывает 16-летнюю дочь.

Ольга Деркач страдала от домогательств военного комиссара (фото: gorod.cn.ua)

Женщина поведала, что с Александром Криворучко в военкомат они пришли почти в одно время - в 2009 году. Пока он занимал должность заместителя комиссара, она с ним почти не пересекалась, а когда стал военным комиссаром - начала ощущать на себе его внимание.

"Криворучко разведен, имеет взрослую дочь. Сначала я пыталась относиться к его комплиментам и прикосновениям мне с пониманием и терпением - ну, такой темперамент у мужчины, что делать. Например, для него нормально, когда после утреннего построения на плацу он целует нескольких, приближенных к себе женщин, как бы по-дружески, здороваясь, но я сомневаюсь, что подобное можно увидеть в других военных учреждениях. Он так этих женщин приучил, даже прозвище ему дали "заслуженный целовальник военкомата". В свое время и я так к нему подходила, если не подойдешь поцеловать, спрашивает: "Что, очень гордая, что ли?" - вспоминает Ольга.

Потом приставания военного становились еще более непристойными.

"Когда я заходила в кабинет, занести какие-то документы и т.д., он хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в зоне гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом, мог просунуть руку между отверстием поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в частности в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы", - рассказывает военная.

Ольга отмечает, что все женщины в военкомате обсуждают эти домогательства, но никто не осмеливается об этом открыто заговорить, чтобы их перевели в другой город, или же боятся потерять работу.

По словам пресс-секретаря полиции области Натальи Слабеняк, сейчас проводятся следственные действия. Уголовное производство открыто по статье "Принуждение лица без его добровольного согласия до совершения акта сексуального характера с другим лицом". Ее санкция предусматривает штраф или арест на срок до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что молодая украинка пожаловалась на домогательства военных врачей под Сумами, куда приехала в командировку для проведения диспансеризации пациентов.