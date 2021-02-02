В Чернигове военного комиссара обвинили в домогательствах: чем закончился скандал

В Чернигове разгорелся скандал в ВСУ из-за домогательств (коллаж РБК-Украина)

В Чернигове вспыхнул скандал из-за обвинений в домогательствах со стороны военного комиссара, полковника Александра Криворучко. На неподобающее поведение офицера и приставания жаловалась подполковник Ольга Деркач.

По факту инцидента было начато уголовное производство, полиция проводит следствие, а самого Криворучко уволили из рядов ВСУ. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север" на странице в Facebook.

Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил от 30 января, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север" Криворучко был уволен с военной службы в запас.

"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", - отмечается в сообщении.

Добавим, что по информации "Суспільне Новини", полковник Криворучко рассказал, что написал заявление по собственному желанию. Перед этим офицер все обвинения отрицал и заявлял, что готовит иск в суд за клевету.

Как отметила временная исполняющая обязанности начальника службы по связям с общественностью ОК "Север" Елена Мокренчук, увольнение полковника действительно связано с обвинением в сексуальных домогательствах.

"Начато уголовное производство. На время следствия его могли отстранить от исполнения служебных обязанностей или применить другие меры дисциплинарного или ограничительного характера. Но он написал рапорт на увольнение. Поскольку срок его контракта истекал, приказом Главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака он был уволен с военной службы в запас ", - сказала она.

43-летняя подполковник Ольга Деркач впервые открыто заявила о сексуальных домогательствах руководителя на работе 14 января. По ее словам, это продолжалось в течение 4 лет. Она замечала, что военный комиссар подобным образом относится и к другим женщинам в части. После отказов руководителю, Ольга начала чувствовать ухудшение отношения к ней.

Последний конфликт с Александром Криворучко у Ольги произошел 3 октября 2020 года. Он отчитал ее перед офицерами, обвинив, что она приписывает ему сексуальные домогательства. Женщина обратилась в Черниговский военный госпиталь, где ей поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения". В военкомате началась служебная проверка. А 1 января полиция внесла материалы дела в Единый государственный реестр досудебных расследований.

По словам пресс-секретаря полиции области Натальи Слабеняк, сейчас проводятся следственные действия. Уголовное производство открыто по статье "Принуждение лица без его добровольного согласия до совершения акта сексуального характера с другим лицом". Ее санкция предусматривает штраф или арест на срок до 6 месяцев.

Видео: В Чернигове вспыхнул скандал из-за домогательств полковника

Ранее сообщалось, что молодая украинка пожаловалась на домогательства военных врачей под Сумами, куда приехала в командировку для проведения диспансеризации пациентов.

Также мы писали о том, чем завершилось резонансное дело после громкого скандала о домогательствах в ВСУ.