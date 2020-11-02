На "левых" номерах и с полными сумками: зафиксировали неформальную встречу кураторов ГАСИ

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Помощник нардепа тайно встречается с бывшими и действующими ТОП-менеджерами органов архстройконтроля

Помощник нардепа и председателя комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко Александр Сергиенко тайно встречается с бывшими и действующими ТОП-менеджерами органов архстройконтроля. Об этом говорится в расследовании "СтопКора".

"Ранее мы рассказывали о том, как начинает свой рабочий день бывший руководитель уже реформированной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Юрий Васильченко. До недавнего времени он возглавлял Государственную инспекцию градостроительства. Тогда же мы сообщали и о достаточно дружеских отношениях господина Васильченко с Александром Сергиенко - экс-начальником Управления разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции и автором скандально известного реестра разрешительных документов ГАСИ времен Януковича", - говорится в сюжете.

После выхода расследования в эфир в редакцию попали несколько фото. Где, как предполагает издание, Сергиенко мог раздавать деньги.

"Итак, 13 часов. Элитный Мерседес S-класса господина Сергиенко паркуется неподалеку от сквера с памятником воинам-афганцам на улице Лаврской. Там его уже ждет бывший директор Департамента ГАСИ в Киевской области Александр Коломиец, также с дорогой машиной бизнес-класса - Фольксваген Туарег. Господин Коломиец с сумкой в руках пересаживается в авто господина Сергиенко, а уже через несколько минут - выходит и уезжает прочь. На очереди - на тот момент председатель ГИГ Юрий Васильченко, который прибывает в 13.20 и с большим рюкзаком, тоже садится в "мерс" и опять же через несколько минут возвращается к своей Ауди. Почти сразу после этого из другого Мерседеса, припаркованного рядом, выходит Богдан Федоренко - ликвидатор ГАСИ. И все повторяется снова: сумка в руках, несколько минут в машине - и прочь в неизвестном направлении", - говорится в материале.

Журналисты задались вопросом: что же раздают в том авто, в который поочередно садятся чиновники? И предположили, что этим фактом заинтересуется парламентская временная следственная комиссия, которая как раз изучает факты коррупции в ГАСИ.

"Сначала журналистам показалось, что в авто Сергиенко и авто Федоренко - одинаковые номера. Но нет - разница в одну цифру. По данным наших источников, авто господина Федоренко имело совсем другие номера и было внесено в уставный капитал компании ООО "Охранный фактор". Это вроде бы незначительный факт, но на едином портале расходования бюджетных средств мы нашли эту компанию как получателя бюджетных средств и контрагента той же ГАСИ. Более того, репортеры обнаружили информацию об услугах охраны, которые ООО "Охранный фактор" должна предоставлять также и для Государственной инспекции градостроительства Украины. Совпадение? Возможно, но мы точно точку на этом ставить не будем. И обязательно дадим ответы на вопросы в следующих выпусках", - подытожили в "СтопКорі".

Напомним, 26 октября Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Им стала Ирина Король.