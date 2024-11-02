"Летючий голландець" існував насправді: приголомшлива історія корабля "Марія Целеста"

Історія корабля "Марія Целеста" належить до скарбниці найтаємничіших світових загадок. Куди міг зникнути весь екіпаж з судна у відкритому морі?

Загадкове відкриття в Атлантичному океані

У 1872 році парусник "Марія Целеста" був знайдений без єдиного члена екіпажу, дрейфуючи в Атлантичному океані. На його борту залишилися всі особисті речі екіпажу, запас їжі і води, а також вантаж із бочками спирту.

Зникнення людей на борту ідеально збереженого корабля одразу привернуло увагу та породило чутки. За 640 км від Азорських островів покинуте судно знайшла команда іншого корабля - "Деї Грація". Капітан "Деї Грація", Дейвід Морхаус, знав капітана "Марії Целести" - Бенджаміна Бриггса, і здивувався, чому той залишив свій корабель.

Залишки обіду і гарячий чай свідчили про раптове покидання корабля екіпажем. Невідомість, що трапилася з екіпажем, стала однією з найбільших морських загадок XIX століття.

Команді "Деї Грація" довелося тягнути "Марію Целесту" до порту Гібралтар. Там історія про "корабель-привид" швидко поширилася, викликавши шок та цікавість у всьому світі.

Покинута "Марія Целеста" (фото: Вікіпедія)

Таємничі деталі на борту

Коли команда "Деї Грація" піднялася на борт "Марії Целести", вони побачили тривожну картину. Навігаційний компас був розбитий, а штурвал обертався без контролю. Всі каюти залишалися на своїх місцях, а особисті речі екіпажу не були пошкоджені.

Лише одна рятувальна шлюпка зникла, що вказувало на те, що люди могли залишити корабель добровільно. Навігаційний журнал обривався на 24 листопада, що стало останньою відомою датою перебування екіпажу на борту.

Відсутність будь-яких слідів боротьби чи крадіжки привела до різних теорій. Попри спроби зрозуміти, що сталося, таємниця залишалася нерозгаданою. Прокурор Гібралтара навіть розслідував випадок, але результатів не досягнув.

Теорії про причини зникнення

Зникнення екіпажу породило безліч версій і гіпотез, серед яких - природні явища та напад морського монстра.

Деякі вважали, що екіпаж могли налякати пірати, однак це малоймовірно, оскільки вантаж залишився недоторканим. Також припускалося, що екіпаж міг покинути корабель через несправність помп або через шторм.

Інша гіпотеза вказувала на вибух спирту в бочках, який міг налякати капітана і змусити екіпаж залишити судно. У 2006 році вчені з Лондонського університетського коледжу провели експеримент із газом бутаном, який показав, що подібний вибух можливий без слідів вогню.

Можливо, екіпаж вирішив пересидіти в шлюпці, але потім загинув у шторм. Всупереч великій кількості версій, кожна з них мала недоліки і залишала питання без відповіді. Спроби розкрити загадку тривають донині.

Капітан "Марії Целести" Бенджамін Бріґґз (фото: Вікіпедія)

Сучасні дослідження і нові відкриття

Історія "Марії Целести" продовжує привертати увагу вчених і ентузіастів. За допомогою сучасних методів і технологій вчені намагаються реконструювати події 1872 року.

Недавно проведені експерименти свідчать, що екіпаж міг залишити корабель через страх перед вибухом або затопленням. Невелика кількість морської води в трюмі могла вказувати на проблему з насосами, які виводили воду за борт.

Також є припущення, що екіпаж був евакуйований на шлюпку як захід безпеки, але не зміг повернутися через шторм. Попри нові версії, загадка залишається невирішеною. Багато дослідників продовжують шукати нові докази, намагаючись встановити точні причини зникнення екіпажу.

Вплив історії на культуру

Загадка "Марії Целести" надихнула багатьох письменників і режисерів. Наприклад, відомий письменник Артур Конан Дойл створив розповідь, засновану на цій історії. Ідея покинутого екіпажу стала основою для багатьох романів, фільмів і телевізійних програм.