Летять не лише ракети: психолог про те, як не піддаватися паніці та не реагувати на ІПСО

"Після ракетних ударів вийшов плішивий і сказав, що це була "відповідь на тероризм", і він використав "високоточну зброю виключно по військових об'єктах та об'єктах інфраструктури". Вже за цими ознаками ми можемо зрозуміти, що це була банальна інформаційна психологічна спеціальна операція - ІПСО", - сказав Козінчук.

ІПСО - це інформаційно-психологічна операція, вона може проводитись у вигляді бойових операцій, інформаційних вкидань чи дезінформації. Мета таких дій – маніпуляція супротивником.

Найпростіший спосіб ІПСО - це закидання листівок мовою ворога. У листівках міститься емоційна інформація, наприклад: "Ми захопили ваше місто, здавайтесь".

У разі ракетного обстрілу, цей вид ІПСО – бойовий, спрямований на залякування супротивника та підняття власного статусу у своїх людей.

"ІПСО було застосовано для того, щоб призвести до паніки всіх мирних жителів в Україні. Наголошую, не лише Києва, Дніпра, Львова, та інших міст, які постраждали в цій атаці. А саме – всіх мирних жителів в Україні. Для того, щоб показати - ви живете в небезпеці, ваша влада вас не захищає, а ми, якщо захочемо - зітремо вас з лиця землі", - пояснює психолог.

Як реагувати на ІПСО

"Коли ми на емоціях, ми думаємо не корою головного мозку, а лімбічною системою. Вона відповідає за емоції, а отже, ми зможемо робити ірраціональні речі, піддаватися маніпуляціям", - каже Козінчук.

Саме тому в ЗМІ та соціальних мережах слідом за атакою починають з'являтися вкиди та фейкові повідомлення. На емоціях люди починають вірити у такі повідомлення, оскільки мислення ірраціональне.

Фахівець вважає, що емоційна атака не вдалася, бо українці почали одразу діяти та висловлювати свої емоції дуже відкрито. Страх був присутній, але вже зовсім іншого типу, оскільки багато хто вже переживав схожі ситуації й чітко знає, як треба діяти.

Якщо під час або після ракетних ударів вас скував страх чи почалася паніка, психолог рекомендує виконувати прості дії:

1. Відновіть дихання. Дихання по квадрату рекомендується у разі паніки. На 4 рахунки зробіть вдих, потім на 4 – пауза, ще на 4 – видих, ще на 4 – пауза. І так зробіть хоч би 5-10 квадратів. Це допоможе діафрагмі рухатися, тіло зрозуміє, що ви володієте.

2. Заземліться. Походіть, посувайтеся, можна босоніж.

3. Якщо вас трясе – потрясіть руками ще сильніше. Якщо хочете кричати – робіть це.

4. Пийте воду, бажано – теплу.

5. Усвідомте, де ви знаходитесь, наскільки очевидна ваша небезпека. Якщо є альтернативне місце, подумайте, куди можна переїхати.

6. Не забувайте про базові потреби: їсти, пити, спати. Перебуваючи в ресурсі, ви зможете ефективно подбати про людей, яких ви відповідаєте.

Що робити в такій ситуації не можна

"Не глушіть емоції алкоголем, тому що алкоголь посилює почуття, у тому числі й негативні емоції у стані стресу. Не тікайте від свого страху. Висловлюйте страх, відчувайте себе діяльними. Коли нам страшно, і ми щось робимо, це означає, що ми можемо впоратися з собою.

Також потрібно усвідомити, що ви знаходитесь у тому ж соціальному колі, що й раніше. Зробіть перекличку, поговоріть із друзями. Не самоізолюйтеся і не ігноруйте сигнали тіла – болить голова, хочеться їсти. І звертайтеся за допомогою, якщо вона вам потрібна", – сказав Козінчук.