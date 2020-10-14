Лето будет дольше на месяц, а зима очень теплой: в Украине стремительно меняется климат

Климат в Украине кардинально изменится (Коллаж РБК-Украина)

Климат в Украине станет умеренным и исчезнут низкие температуры

Температура воздуха в Украине с каждым годом повышается и этот процесс будет меняться и в дальнейшем. Как объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, это приведет к тому, что лето в Украине станет дольше, а зимы будут теплые и бесснежные.

"Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала климатолог во время чата в издании "Главред".

Она добавила, что повышение температуры приведет к необратимым последствиям в атмосфере и в частности – в климатической системе Украины.

"Повышение средней температуры воздуха в год на 0,1 градуса означает рост продолжительности теплого периода на один день. Поэтому, когда речь идет о том, что средняя температура глобально может вырасти на два градуса, это означает, что продолжительность теплого периода может увеличиться на 20 дней", - пояснила Балабух.

Климатолог отметила, что невозможно сейчас спрогнозировать изменения, которые произойдут после повышения температуры на 2 градуса.

"По данным климатических моделей, нас ждет повышение температуры в арктических регионах не на 2-5 градусов, а 8-10. Представьте себе, если продолжительность лета в полярных широтах возрастет на три месяца. Отсюда и таяние ледников, и повышение уровня мирового океана. Именно поэтому не допустить дальнейшего повышения температуры является сверхважной задачей, от выполнения которой зависит выживание человечества", - рассказала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резком и сильном похолодании в Украине.

А также мы писали о том, что синоптики сообщили о том, когда в Украину придет настоящая зима.