Летний лагерь Фонда Ахметова начал вторую летнюю смену

Как известно, цель этого проекта - помочь юным гостям не только хорошо отдохнуть, но и пройти психологическую реабилитацию, в которой они нуждаются из-за пережитого стресса войны.

В течение обоих смен с посетителями работают опытные психологи, которые прошли обучение фонда Ахметова по курсу "Травма войны".

По отзывам детей, первая смена была насыщенной и позитивной, помогла отвлечься от переживаний и вернуть ощущение безопасности и легкости, которые являются непременной составляющей счастливого детства.

В этом году второй сезон проекта пройдет несколько необычно - вместе с детьми будут отдыхать и получать психологическую помощь от фонда Ахметова взрослые члены семьи (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны).