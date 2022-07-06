UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно

Фото: Летние лагеря в Англии ждут украинских детей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские дети, бежавшие от войны, могут рассчитывать на бесплатные места в летних лагерях Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail.

Детям предлагаются места в летних лагерях

Организация Mail Force расширяет свою программу на 1 миллион долларов для финансирования летних лагерей для украинских детей в Великобритании после ее феноменального старта.

"Чтобы тепло поприветствовать тысячи семей, бежавших от ужасов войны, мы предлагаем бесплатные места на недели активного отдыха", - сказано в сообщении.

Образовательные летние лагеря помогут детям выучить английский язык, завести друзей и весело провести время, а их матерям в то же время отдохнуть.

Благотворительная организация Main Force, созданная изданием, объявляет о новом партнерстве с Activate Camps, которая имеет 31 площадку по всей Англии для детей в возрасте от 5 до 14 лет.

"Мы рады предложить финансируемые места украинским детям этим летом", - сообщил руководитель лагерей Activate Camps Том Суэйнстон.

Маленьким украинским беженцам помогут освоиться, если они не знают английского языка.

Как мы ранее писали, семью украинских беженцев из девяти человек выгнали из дома в Англии через месяц.

Также мы сообщали, что украинцам развеяли мифы о "дорогущей Британии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания