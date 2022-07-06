Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно

Украинские дети, бежавшие от войны, могут рассчитывать на бесплатные места в летних лагерях Великобритании.
Об этом пишет Daily Mail.
Организация Mail Force расширяет свою программу на 1 миллион долларов для финансирования летних лагерей для украинских детей в Великобритании после ее феноменального старта.
"Чтобы тепло поприветствовать тысячи семей, бежавших от ужасов войны, мы предлагаем бесплатные места на недели активного отдыха", - сказано в сообщении.
Образовательные летние лагеря помогут детям выучить английский язык, завести друзей и весело провести время, а их матерям в то же время отдохнуть.
Благотворительная организация Main Force, созданная изданием, объявляет о новом партнерстве с Activate Camps, которая имеет 31 площадку по всей Англии для детей в возрасте от 5 до 14 лет.
"Мы рады предложить финансируемые места украинским детям этим летом", - сообщил руководитель лагерей Activate Camps Том Суэйнстон.
Маленьким украинским беженцам помогут освоиться, если они не знают английского языка.
Как мы ранее писали, семью украинских беженцев из девяти человек выгнали из дома в Англии через месяц.
Также мы сообщали, что украинцам развеяли мифы о "дорогущей Британии".