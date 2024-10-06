ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото)

Неділя 06 жовтня 2024 12:30
UA EN RU
Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями підігріла чутки про можливий роман, опублікувала нове пікантне фото зі своїм бойфрендом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімку, яким Леся поділилася з фанами у stories, видно оголений торс бойфренда ведучої із татуюванням черепа, що покриває всю спину.

Пара позує перед дзеркалом у пристрасних обіймах. Нікітюк одягнена в сорочку і частково закриває обличчя телефоном.

"Бобрий ранок", - лаконічно підписала вона знімок.

Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото)

Скріншот

Зазначимо, що чутки про новий роман зірки з’явилися після того, як вона активно почала публікувати загадкові світлини з бойфрендом. При цьому вона не показує його обличчя.

Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото)

Леся Нікітюк засвітилась у пристрасних обіймах з напівоголеним бойфрендом (фото)

Скріншот

Додамо, що особисте життя Нікітюк вважає за краще тримати в таємниці. Відомо, що вона не була одружена.

У 2017 році ведуча повідомила про майбутнє весілля з київським бізнесменом, з яким на той момент жила по сусідству. Однак, воно так і не відбулося, оскільки пара зрештою розпалася.

Нещодавно Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах відомого дизайнера.

Також вона зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю