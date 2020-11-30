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Леся Никитюк обратила внимание на важную проблему: подстерегает опасность

Понедельник 30 ноября 2020 15:45
Леся Никитюк обратила внимание на важную проблему: подстерегает опасность
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Аист – не просто птица для украинцев. Это настоящий символ. С давних времен считали, что аисты – предвестники счастья, они приносят детей. Наши предки уважали этих птиц, ведь они на своих крыльях несли весну. Однако с каждым годом все меньше птиц возвращаются из теплых краев в Европу. Ведущая "Le Маршрутки" Леся Никитюк, которая недавно спровоцировала сеть пикантным фото, узнала - почему.

"Во время перелетов их тысячами отстреливают в Ливане. Там очень престижно охотиться на этих птиц. Столько зоозащитных организаций с этим борется, и ничего не могут сделать", - рассказал ведущей Нового канала заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

Опасность подстерегает аистов и в Украине.

"Чаще всего страдают молодые птицы. Во время стихийных бедствий гнезда падают с большой высоты. Гибнет очень много птенцов. Много аистов страдают от линий электропередач, ломают крылья и ноги. Но больше всего нам приносят птиц, когда молодые аисты учатся летать", - отметил специалист.

Именно поэтому на базе Галицкого национального природного парка создали реабилитационный центр для диких животных.

"Там было очень много аистов. Впервые видела так много этих птиц вблизи. Раньше, когда видела, как летит аист в небе говорила: "Мое счастье, мое счастье", – вспоминает Леся.

Леся Никитюк обратила внимание на важную проблему: подстерегает опасностьЛеся Никитюк обратила внимание на важную проблему: подстерегает опасность

Леся Никитюк обратила внимание украинцев на проблему с отстреливанием аистов (скриншот)

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