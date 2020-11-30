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Леся Нікітюк звернула увагу на важливу проблему: підстерігає небезпека

Понеділок 30 листопада 2020 15:45
Леся Нікітюк звернула увагу на важливу проблему: підстерігає небезпека
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Лелека – не просто птах для українців. Це справжній символ. З давніх часів вважали, що лелеки – провісники щастя, вони приносять дітей. Наші предки поважали цих птахів, адже вони на своїх крилах несли весну. Проте з кожним роком все менше птахів повертаються з теплих країв у Європу. Ведуча "Le Маршрутки" Леся Нікітюк, яка нещодавно спровокувала мережу пікантним фото, дізналася - чому.

"Під час перельотів їх тисячами відстрілюють в Лівані. Там дуже престижно полювати на цих птахів. Стільки зоозахисних організацій з цим бореться, і нічого не можуть зробити", - розповів ведучій Нового каналу заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.

Небезпека підстерігає лелек і в Україні.

"Найчастіше страждають молоді птахи. Під час стихійних лих гнізда падають з великої висоти. Гине дуже багато пташенят. Багато лелек страждають від ліній електропередач, ламають крила і ноги. Але найбільше нам приносять птахів, коли молоді лелеки вчаться літати", - зазначив фахівець.

Саме тому на базі Галицького національного природного парку створили реабілітаційний центр для диких тварин.

"Там було дуже багато лелек. Вперше бачила так багато цих птахів поблизу. Раніше, коли бачила, як летить лелека в небі, говорила: "Моє щастя, моє щастя", – згадує Леся.

Леся Нікітюк звернула увагу на важливу проблему: підстерігає небезпекаЛеся Нікітюк звернула увагу на важливу проблему: підстерігає небезпека

Леся Нікітюк звернула увагу українців на проблему з відстрілюванням лелек (скріншот)

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк порадувала шанувальників новорічним настроєм.

Також пропонуємо вам дізнатися про топ українських екзотичних страв, які радить "леді Ле".

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