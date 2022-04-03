Эти лекарства точно не работают: препараты, которые сейчас не стоит покупать

Врачи рассказали, какие лекарства являются неэффективными, а особенно во время войны, когда надо покупать только препараты первой необходимости. Волонтерам точно не нужно тратить собранные деньги на лекарства из списка ниже.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram .

Гомеопатия. Это псевдонаука, гомеопатические лекарства не работают. То есть вообще не работают.

Любые растительные препараты. Это почти все безрецептурные успокоительные, травяные сиропы от кашля, растительные "гепатопротекторы". Фитопрепараты не являются доказательными лекарствами в отношении любой серьезной болезни, зарегистрированные преимущественно как БАДы.

Противовирусные препараты. Они не работают. Сюда относятся амизон, амиксин, анаферон, синупрет, оцилококцинум, протефлазид, римантадин, новирин (и другие препараты на основе инозина пранобекс), арбивир (и другие препараты на основе арбидола, он же умифеновир).

Что надо при ОРВИ

Единственное, чем можно помочь, это нестероидные противовоспалительные препараты. Например, ибупрофен. Или же жаропонижающие, такие как парацетамол. Надо обращать внимание, что названия препаратов, действующим веществом которых является ибупрофен или парацетамол, могут быть разными.

В экстренных условиях есть препараты вроде нимесила, кетанова, дексалгина, но некоторые имеют побочные эффекты (например нимесил), другие не универсальны, потому что не действуют на температуру и воспаление.

Во время насморка облегчит состояние: носоль, хьюмер, аквамарис и тому подобное. От закладки: отривин, називин, фармазолин.

"Сердечные" лекарства. Например, валидол, валокордин (он же корвалол). Это лекарства без доказанной эффективности, они не помогают на самом деле.

К тому же в корвалоле, барбовале есть барбитураты. По своей сути, это наркотические препараты, вызывающие привыкание.

Фото: instagram.com/sviy.doc