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Ці ліки точно не працюють: препарати, які зараз не варто купувати

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Неділя 03 квітня 2022 09:04
Ці ліки точно не працюють: препарати, які зараз не варто купувати Фото: Які ліки не треба приймати і купувати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, які ліки є неефективними, а особливо під час війни, коли треба купувати лише препарати першої необхідності. Волонтерам точно не варто витрачати зібрані гроші на ліки зі списку нижче.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Гомеопатія. Це псевдонаука, гомеопатичні ліки не працюють. Тобто взагалі не працюють.

Будь-які рослинні препарати. Це майже всі безрецептурні заспокійливі, трав’яні сиропи від кашлю, рослинні "гепатопротектори". Фітопрепарати не є доказовими ліками щодо будь-якої серйозної хвороби, зареєстровані переважно як БАДи.

Противірусні препарати. Вони не працюють. Сюди належать амізон, аміксин, анаферон, синупрет, оцилококцінум, протефлазід, римантадин, новірин (та інші препарати на основі інозину пранобекс), арбівір (та інші препарати на основі арбідолу, він же уміфеновір).

Що треба при ГРВІ

Єдине, чим можна допомогти, це нестероїдні протизапальні препарати. Наприклад, ібупрофен. Або ж жарознижувальні, такі як парацетамол. Треба звертати увагу, що назви препаратів, діючою речовиною яких є ібупрофен чи парацетамол, можуть бути різними.

В екстрених умовах є препарати на зразок німесилу, кетанову, дексалгіну, але деякі мають побічні ефекти (як-от німесил), інші не універсальні, бо не діють на температуру і запалення.

Під час нежитю полегшить стан: носоль, хьюмер, аквамаріс тощо. Від закладення: отривін, називін, фармазолін.

"Серцеві" ліки. Наприклад, валідол, валокордин (він же корвалол). Це ліки без доведеної ефективності, вони не допомагають насправді.

До того ж у корвалолі, барбовалі є барбітурати. За своєю суттю, це наркотичні препарати, що викликають звикання.

Ці ліки точно не працюють: препарати, які зараз не варто купувати

Фото: instagram.com/sviy.doc

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