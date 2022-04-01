Гипертонический криз: как вовремя распознать, оказать помощь и когда срочно нужна "скорая"
Во время войны многие украинцы из-за стресса жалуются на повышение артериального давления, что может длиться от нескольких минут до нескольких часов и даже дней. Если же давление повышается резко, может произойти гипертонический криз.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.
Гипертонический криз (ГК) - это внезапное значительное повышение артериального давления (АД) от нормального или повышенного уровня: систолического АД на 20-100 мм рт. ст., диастолического АД - на 10-50 мм рт. ст. или до 210/120 мм рт. ст.
Самыми распространенными последствиями ГК являются инсульт, отек легких, острый инфаркт и так далее.
Симптомы гипертонического криза
Человек, переживающий кризис, может испытывать или не испытывать никаких симптомов. От этого и будет зависеть тактика помощи:
- Боль в груди может указывать на ишемию миокарда или инфаркт.
- Боль в спине - расслоение аорты.
- Появление одышки может говорить об отеке легких или застойной сердечной недостаточности.
- Неврологические симптомы (сильная головная боль, судороги, нарушение зрения и изменение сознания) свидетельствует о гипертонической энцефалопатией.
Все пациенты, имеющие такие симптомы, нуждаются в немедленном вызове скорой помощи.
Если угрожающих симптомов нет
Если вышеуказанных симптомов нет, АД можно снижать в домашних условиях таблетированно.
Снижать давление надо "мягко", постепенно, не более чем на 25% за первые часы. Затем - осторожно до нормализации состояния в течение следующих 24-48 часов.
Быстрое снижение давления может привести к инсульту.
Что использовать
Лучший вариант - гипотензивный препарат, который входит в вашу схему лечения артериальной гипертензии (АГ). Таблетки необходимо положить под язык и держать до тех пор, пока они не растворятся. Если через 30 минут улучшений не отмечается, то можно принять еще раз препарат, но, в общем, не более двух раз.
Альтернативой могут быть препараты "скорой помощи" (один из них):
- каптопрес 25-50 мг
- фармадипин 3-5 капель
- моксонидин 0,2-0,4 мг
Если к высокому давлению добавляется пульс более 90 ударов в минуту, надо принять:
- анаприлин 10 мг
- метопролол 25-50 мг.
Помните о том, что это лекарство короткого действия, действуют в среднем 3-6 часов, затем снова может быть высокое АД.
Что не стоит использовать
- магнезию,
- клофелин,
- андипал,
- травы,
- БАДы
Их эффективность не доказана, побочных эффектов многовато, а время будет потеряно.
Кроме препаратов надо
- обеспечить достаточное количество кислорода и свежего воздуха,
- принять комфортное положение полусидя - такая поза нормализует процессы кровообращения и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему,
- нормализовать дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи,
- контролировать АД через 30 минут после приема лекарства (должно быть на 10-20 единиц ниже),
- записывать показатели АД, а также время приема препаратов - эта информация понадобится врачам, если придется обратиться за медпомощью.
И помните!
Принимайте препараты для лечения АГ постоянно. Так вы снизите до минимума риск возникновения кризов.
Если давление все равно остается высоким, или кризы наблюдаются часто - обратитесь к своему врачу для коррекции терапии.
⠀
Ранее мы писали, как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медицинской помощью.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.