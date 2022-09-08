Лекарства уже не помогают, он не может ходить: Путин "устал"и уснул прямо на встрече

О том, что президент страны-агрессора Владимир Путин болен ходят слухи уже давно. Но в последнее время появляется еще больше фактов его "усталости". Так, во время заседания Совета по туризму в России глава Кремля уснул, о чем свидетельствуют многочисленные фото.

О том, что у Путина все-таки есть проблемы со здоровьем сообщают британские СМИ.

Президент РФ выглядел уставшим

Так, отмечается, что российский президент выглядел уставшим на заседании совета по туризму РФ на Дальнем Востоке. Не отставали от него и другие официальные лица Кремля, они тоже засыпали на встрече.

Путин заснул на встрече (Скриншот)

В британских СМИ пишут, что после этого факта, слухи о болезни Путина продолжили подогреваться.

На встрече спал не только Путин (фото: kremlin.ru)

Визит Путина на Камчатку

Кстати, в сети пишут, что во время визита на Камчатку ноги 69-летнего президента "неконтролируемо дергались", а в какой-то момент он судорожно схватился за стул.

Он также казался оcунувшимся и, казалось, временами с трудом говорил из-за хриплого голоса.

На встречах Путин уже жаловался на отдышку и усталость, но все равно принял решение участвовать.

"У Путина перед вылетом на Камчатку обострились проблемы...Несмотря на применение препаратов улучшения не последовало. По прибытию на Камчатку Путин пожаловался на усталость и отдышку, тем не менее принял решение участвовать в запланированных мероприятиях. Двойник на подстраховке", - сообщает в Twitter кремлевский генерал-лейтенант, известный под псевдонимом Виктор Михайлович.

Ранее этот военный утверждал, что Путин страдает от серьезных проблем со здоровьем, поэтому он может не присутствовать на встрече, или вместо него может быть даже дублер.

В это же время российские чиновники отрицают, что Путин болен.

Президент РФ признавался, что чиновники рассматривали возможность использования двойников еще два года назад, но эта идея была отвергнута.

По его словам, в начале 2000-х годов, когда Россия пострадала от террористических атак, ему посоветовали, чтобы его место на мероприятиях, где глава государства может быть в опасности, занимал двойник.