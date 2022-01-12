Как легко удалить твердый воск из любых вещей

Как отчистить твердый воск

Из окрашенных стен

Так, нужно несколько листов бумажных полотенец положить на воск, который вы хотите очистить со стены. Затем нагрейте утюг до самого низкого уровня и проведите им по бумажным полотенцам.

Также можно воспользоваться феном, вытирая излишки воска по мере его таяния.

Из деревянных изделий

Возьмите фен, он смягчит воск, а затем вытрите его мягкой тканью. Важно не отдирать воск, ведь это может повредить дерево или отделку.

Как отчистить воск (freepik)

С ковра

Положите бумажный пакет на воск и утюгом на минимальной температуре проведите на восковом месте. Воск впитается в бумагу.

Из ткани

Так, сначала положите ткань в морозилку примерно на 30 минут. Затем вытащите ее и очистите холодный воск.

Затем используйте метод теплого утюга и бумажного пакета, чтобы избавиться от пятна. Затем нанесите немного моющего средства на пятно и постирайте.