Легион" Свобода России", воюющий за Украину, получил собственные шевроны и форму (фото)

На стороне Украины, то есть на стороне правды, воюют бойцы многих национальностей - белорусы, грузины, чеченцы, легионеры со всего мира, и даже сами... россияне. То есть сознательные люди, которые понимают, что путинский режим надо уничтожать.
Недавно легион "Свобода России" получил собственные шевроны и форму.
Об этом говорится в Twitter Конец Мордора.
Бойцам вручили форму с украинским пикселем, который отличается размером от российского. Украинский - больше.
"Сегодня наш легион, как один из военных подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России" отныне мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com/endofmordor
Чтобы попасть в легион, россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Там им дадут дальнейшие инструкции как попасть в Украину и в легион.
Легион был создан в конце марта.
Ранее мы писали, что украинско-еврейский ром из Одессы призвал своих братьев ромалов отжимать у оккупантов корабли.
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