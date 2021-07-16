Жизнь легендарного болельщика Парамона в опасности: врачи начали обследование

Журналист Руслан Свирин рассказал на своей странице в Facebook, что самый главный болельщик футболистов Парамон нуждается в помощи и потерял зрение. Почти сразу на это сообщение откликнулись в Украинской ассоциации футбола и организовали для него обследование, пообещав оплатить и лечение тоже.

Сейчас Сергей Заборовский (Парамон) проходит обследование в центре "Медспорт Украина". Ему сделали МРТ головного мозга, он получил консультацию офтальмолога, невропатолога и сдал все необходимые анализы.

Обследование показало, что нарушение зрения может быть связано с патологиями головного мозга. Предварительный диагноз – катаракта.

"В результате было выявлено, что нарушения со стороны органов зрения могут быть следствием патологии в головном мозге. А это требует более углубленного дообследования, чем мы сейчас и занимаемся. Я лично видела, чувствует он себя прекрасно. Состояние здоровья удовлетворительное", – рассказала врач.

Кто такой Сергей Заборовский (Парамон)

Парамон – самый известный футбольный болельщик украинских футболистов. Впервые он посетил игру "Динамо" 4 октября 1967 года. С 1970-х он старался не попускать ни одной игры украинских хоккейных, футбольных и баскетбольных команд, которые проходили в Киеве.

Фанаты хоккейного клуба "Сокол" (Киев) даже посвятили Парамону свою кричалку: "Если с нами Парамон – будет Сокол чемпион!"

Впервые за границу с киевским "Динамо" Парамон отправился в 1998 году – он полетел с командой в Турин. "Динамо" сыграло в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Заборовского можно часто увидеть на трибунах стадионов или лавке запасных игроков.

После инцидента в апреле 2011 году Парамону не разрешают находиться возле поля – он выбежал на поле и дал пинка судье во время четвертьфинала Лиги Европы.

Сергей Заборовский (Парамон)